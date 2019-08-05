兒借150萬湊頭期款！爸一看天母房...狂嫌「像鳥籠」：不值得　網驚很便宜

▲長輩認為，天母3房售價1350萬太貴了！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組劉維榛／綜合報導

台北天母地區有「世外桃源」的美稱，不少名人、企業老闆都愛住在此置產，房價也貴得驚人！一名網友轉述，有長輩抱怨，兒子想借150萬在天母買房，售價1350萬元出乎意料便宜，然而長輩卻狂嫌「實在像鳥籠，不值那個錢！」掀起大批網友一陣討論。

一名網友在PTT「home-sale」版上透露，日前一名長輩向他抱怨，兒子看中天母一間3房的華廈，開價1350萬元，因此想借150萬元湊頭期款。雖然買房成家是喜事，但長輩去鑑賞房子後，非常不滿意直呼「實在像鳥籠，不值那個錢…」

原PO一聽超震驚，畢竟天母房價貴到逆天，好奇詢問「天母有那麼便宜的房子嗎？還是有甚麼誤會？」貼文一出後，引發不少網友關注，紛紛回應「南天母XD」、「應該不是正天母吧...可能中山北路七段山上了」、「很高機率是老舊屋」、「天母雖然沒落了，但是1350能買什麼」、「很便宜啊，天母沒落，真的房價跌了正常」。

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▲網驚呼，很便宜！（圖／翻攝PTT）



有人則認為「天母又沒捷運，傻了才買天母」，「捷運是平民百姓的交通工具，天母人根本看不上眼啊」。說起商圈沒落一事，日前也有網友在版上替天母平反，認為除了生活機能、人文素質佳，另有百貨、醫院、電影院，比起富人最多大安區來比較，天母不像都會區人擠人，加上豐富自然生態，無論是看病、去公園都更適合小孩成長。

對此，信義房屋天母店專案經理魏執宇指出，若以1300萬元價格想買天母地區是OK的，想住北天母可考慮中山北路七段的物件，30年屋齡左右可買3房；南天母可考慮德行東路底、士東路底的公寓，屋齡約35年左右，坪數30上下，空間不算小。至於頭期款部分，魏執宇透露，以八成來計算，1350萬元的房子，需準備270萬元。