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CP值超高！小預算構築78坪美式別墅　「花小錢大享受」秘訣就在這

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CP值超高！小預算構築美式別墅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲兩座三人沙發面對面擺設，用家具佈局自然地讓家人相聚於客廳時能著重在彼此交流，兩張絨布單椅則替空間帶來變化性。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

很多人都幻想擁有一個自己的城堡，所以如果能夠有一個透天是可以自己親手去裝扮，那一定是件很幸福的事情。這次要介紹的房子，室內足足有78坪大，但屋主的裝修預算只有100多萬，劉嘉雯設計師最後在預算之內做了4個房間、4個更衣間以及2套衛浴，讓屋主滿足了「花小錢大享受」的需求。

劉嘉雯設計師表示，「打造夢想中的家園是每位屋主對於室內設計團隊的期待，但吉作室內裝修給予家人的不只有專業的場域安排和動線規劃，還替屋主在有限預算內做到理想的風格與完備的生活機能，完成物超所值的居住空間。」

CP值超高！小預算構築美式別墅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲客廳區域採光極佳，室內照明僅以天花板一盞吊燈和崁入式暖爐為主，替純白的空間帶來暖意。

在這棟透天別墅中，精準分配屋主預算，省去天花板複雜的包樑工程，交錯的樑柱下運用設計感強烈的大吊燈創造新的視覺焦點，亦凸顯個場域的主題性，將專業反映於實用設計。客廳主牆以美式風格線板裝飾的鏡面背後隱藏著電視，用櫃體弱化3C電器的存在，電視下方崁入電暖爐，替白系空間帶來溫暖；ㄇ字型安排的沙發自然牽引家人間的互動，闔上門片就避免電視干擾彼此分享交流的時光。

CP值超高！小預算構築美式別墅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲省下包樑和裝飾的費用，利用造型吊燈成功轉移視覺，化缺點為優勢。

劉嘉雯設計師細膩的設計手法在廚房與梯廳就能體會到其用心，利用羅馬柱造型線條修飾廚房排油煙機，並在採光最佳的窗下增設臥榻與收納，營造在家野餐的輕鬆氛圍；而跳脫梯廳小、臥房大的傳統思維，將梯廳區域擴大並負複合書房機能，看似平凡的矮櫃打開門後有伸縮桌面，用創意孕育空間更多可能性。

究竟為何設計團隊能在有限的預算之內，滿足了屋主的全部需求呢？劉嘉雯設計師笑說，「因為其實這間是預售屋，在預售的時候所有的管線電路，包括他選的復古磁磚，都請建商幫他貼好了，格局也都做好了，所以呢，他應該是花小錢大享受。」

CP值超高！小預算構築美式別墅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲將樓梯上來的空間擴大凸顯別墅的氣派，兩側雙開門設計讓通道更寬敞，光線也能無阻礙的灑落屋內。

關鍵字：幸福空間CP值劉嘉雯吉作室內設計團隊別墅

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