格局大搬風！擁擠四房變舒適三房　30年壁癌老屋→奢華大器宅

▲設計師捨棄主燈改採多點光源的搭配運用，營造出溫潤舒適的自然光感。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

「我看到了它的未來。」朱皇蒔設計師看到這間30多年的老屋後這麼說，他將原先的小四房格局解構後進行重組再造，調整為更符合生活需求的大三房空間，再運用了簡約素雅的空間配色，讓緊繃情緒獲得充分釋放，帶著濃濃逸趣的波浪天花層次，滿足創意的無拘想像。

朱皇蒔設計師表示，「原本的屋況非常地差，除了說壁癌之外，天花板還有非常嚴重的漏水問題，也因為它是30幾年一手的屋況，於是它的地板都已經很斑駁，有一些木地板都已經翹起來了，所以當初屋主在考量的時候，也是經過再三地考慮，最後因為幾個重要的原因，讓他下定決心一定要買這邊。」

▲刻意打散下的紋理拼貼，形式對稱的灰鏡表現巧藏儲藏機能。



▲陽台擺置了南方松的精心鋪排，些許植栽妝點，獨享一室悠閒綠意。



捨棄主燈改採多點光源的搭配運用，營造出溫潤舒適的自然光感，刻意打散下的電視主牆紋理拼貼，形式對稱的灰鏡表現，巧藏儲藏機能，大尺度分割下的風化木門片，界定出明確的客餐廳劃分，藉由餐吧連結的開放式餐廚區規劃，保留機能運用的轉圜餘地。

值得一提的是，設計團隊不僅在天花板的造型上藏了個小驚喜，也同時襯托出屋主內斂又細心的個性。朱皇蒔設計師說，「我們那時候有一個概念是『像布一樣柔軟，但是又像布一樣地堅韌』，所以我們把一些布的概念，像風吹過抖動以後那種波浪型的層次的概念，讓這個天花板賦予它不同新的面貌跟表情。」

▲餐廳區域對應天花設定之下的完整區塊分野，搭配一盞極具視覺張力的主燈設計。