ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

格局大搬風！擁擠四房變舒適三房　30年壁癌老屋→奢華大器宅

ETtoday房產雲

傳統格局大搬風，30年老屋重生。（圖／翻攝自幸福空間）

▲設計師捨棄主燈改採多點光源的搭配運用，營造出溫潤舒適的自然光感。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

「我看到了它的未來。」朱皇蒔設計師看到這間30多年的老屋後這麼說，他將原先的小四房格局解構後進行重組再造，調整為更符合生活需求的大三房空間，再運用了簡約素雅的空間配色，讓緊繃情緒獲得充分釋放，帶著濃濃逸趣的波浪天花層次，滿足創意的無拘想像。

朱皇蒔設計師表示，「原本的屋況非常地差，除了說壁癌之外，天花板還有非常嚴重的漏水問題，也因為它是30幾年一手的屋況，於是它的地板都已經很斑駁，有一些木地板都已經翹起來了，所以當初屋主在考量的時候，也是經過再三地考慮，最後因為幾個重要的原因，讓他下定決心一定要買這邊。」

傳統格局大搬風，30年老屋重生。（圖／翻攝自幸福空間）

▲刻意打散下的紋理拼貼，形式對稱的灰鏡表現巧藏儲藏機能。

傳統格局大搬風，30年老屋重生。（圖／翻攝自幸福空間）

▲陽台擺置了南方松的精心鋪排，些許植栽妝點，獨享一室悠閒綠意。

捨棄主燈改採多點光源的搭配運用，營造出溫潤舒適的自然光感，刻意打散下的電視主牆紋理拼貼，形式對稱的灰鏡表現，巧藏儲藏機能，大尺度分割下的風化木門片，界定出明確的客餐廳劃分，藉由餐吧連結的開放式餐廚區規劃，保留機能運用的轉圜餘地。

值得一提的是，設計團隊不僅在天花板的造型上藏了個小驚喜，也同時襯托出屋主內斂又細心的個性。朱皇蒔設計師說，「我們那時候有一個概念是『像布一樣柔軟，但是又像布一樣地堅韌』，所以我們把一些布的概念，像風吹過抖動以後那種波浪型的層次的概念，讓這個天花板賦予它不同新的面貌跟表情。」

傳統格局大搬風，30年老屋重生。（圖／翻攝自幸福空間）

▲餐廳區域對應天花設定之下的完整區塊分野，搭配一盞極具視覺張力的主燈設計。

關鍵字：幸福空間蒔築設計朱皇蒔格局搬風舊屋翻新

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

明（7）日就是端午連假，不少婆婆媽媽趁著假期把家裡打掃一番，但最傷腦筋的，莫過於牆壁死角的頑強汙垢！一名網友逛美式賣場好市多（Costco）時，好奇買下一款除霉劑，他回家在浴室噴灑後，不須動手刷牆，靜..

6/6 10:36

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

前台北市議員童仲彥曾被戲稱「被政治耽誤的老司機」，先前他常拿女友邱薏（紅豆）的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片。5日他在粉專貼文抱怨「女友是館粉」，讓網友好奇詢問「之前一起牛奶浴的妹..

6/6 10:39

//cdn2.ettoday.net/images/3577

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住北部一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

6/6 09:29

//cdn2.ettoday.net/images/4145

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

日本著名漫畫《航海王》中的女主角「娜美」，擁有超逆天火辣身材，加上鮮明個性擁有大群男粉絲，也是女性Coser最想挑戰的角色之一，不過因為身材太難還原，離完美詮釋總差一步。但正妹韓國遊戲直播主「Berr..

6/5 23:25

//cdn2.ettoday.net/images/4141

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

不少女生到沙灘享受夏日，會換上自己性感的比基尼，但近日有香港網友爆料，一名女子直接穿著肉粉色女性內衣褲，拿著手機站在香港石澳海灘上，而且下腹還貼著衛生棉，讓一旁的遊客驚呼超大膽。「內衣女孩」的照片在網..

6/4 15:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

一名女網友4日晚上貼文，說她當天在豐原郵局附近，有個男子突然過來詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她想了想索性帶男子過去加油。載人的過程中，原PO一直覺得..

6/5 16:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

捲髮妹背殺！台男羞拍裸臀照　「一條線」引暴動…老司機：快刷卡

一名男網友正在日本京都遊玩，怎料在搭地鐵時，驚見噴鼻血情景，一位女子坐在椅子上，雙手抬高似乎在整理秀髮，纖細背影與玲瓏有緻的身材，讓人看了目不轉睛。更令老司機暴動的是，蜜桃臀露出一條神秘縫隙，網友忍不..

6/5 17:22

//cdn2.ettoday.net/images/4143

影／連吊桿車都考到！白皙辣妹「超猛4證照」被酸人妖...霸氣回擊　網全跪了

一名熱愛騎重機的女網友，從幾年前開始，陸續取得重機、大貨車等駕照，就連吊桿車證照也到手，沒想到竟被無聊網友酸言酸語，嘲諷她是人妖；而大部分人看到這些，都豎起大拇指狂讚，直呼「很明顯羨慕嫉妒」、「真的是..

6/5 11:12

龍蝦烏龍麵超銷魂！桃園銷魂日式料理　還有馬糞海膽珍珠

日本料理是我最愛吃的料理之一，有造景的日式料理，更深得我心。桃園有家日本森料理，外圍造景超美，裡面環境也很棒！據說他的龍蝦烏龍麵非常新鮮好吃，身為海鮮控的我，絕對要去品嘗一下阿～

43分鐘前

份量多到看不見白飯！逢甲超狂百元丼飯　還有雞白湯無限喝

逢甲美食又一發！台中一中街爆紅的平價丼飯～川牛木石亭在逢甲開分店了，爆量炙燒丼飯只要百元價，店內有冷氣吹還有雞白湯無限喝到飽！免服務費新開幕打卡按讚再送飲料CP值超高。川牛木石亭逢甲店位在西屯路二段靠近惠來路口，就在三媽臭臭鍋的隔壁，黑色招牌很明顯地點好找。

3小時前

最會賺的窮人 沒富爸爸靠房產大翻身!｜20190424雲端最有錢 ep23｜房產 理財｜葉國華 薇薇 羅右宸

讀者迴響

熱門新聞

浴室要乾燥！網狂求「透明壁貼」..

東森房屋暖心拜法　普渡完牠現身..

新店人掰了投幣式KTV機台　迎..

夫妻6萬在高雄養孩　網曝只省房..

找2房仲「看中同間屋」　過來人..

魔音轟耳！她住膠囊旅館：他X的

哪捷運站最精華？網：這站完勝全..

民宿老闆租6千「善意1句」被挖..

「洗水塔通知」每戶詐騙400元..

「背30年房貸」OR「住高級養..

ETtoday房產雲

最新新聞more

家門1張通知單「洗水塔」藏陰謀

台灣房價很合理？網嗆：XX「3..

全台唯一廟宇不被當嫌惡設施　1..

「邊打邊爽！」他花5000元D..

小巷40年透天「翻新開價千萬」..

傳統格局大搬風　30年老屋重生

天龍國住宅「大切小」成定局！上..

長輩酸不存錢…他嘆難在台北買房

「高樓層、不臨路」消防疑慮大？..

民宿老闆租6千「善意1句」被挖..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366