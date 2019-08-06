豆導鄰居賠慘了！「明日博」20樓戶　持有不到1年賠2千萬

▲大安區豪宅「明日博」，住戶有導演鈕承澤。（圖／記者宋良義攝）

記者張菱育／台北報導

「豆導」鈕承澤居住的大安區忠孝東路豪宅「明日博」，隨著其曾深陷性侵風波，該社區房價也隨之遭殃，價格直直落，今年3月成交的20樓戶，以總價1.01億元出售，但是前一手屋主甫從去年購入，短短一年不到的時間就賠了2000多萬元，為該社區首例賠售交易案。

根據實價登錄顯示，今年3月「明日博」成交一筆20樓戶，總價1.01億元，每坪單價103.8萬元，面積97.31坪，但是前一手屋主於去年以1億2398萬元甫購入，每坪單價142.6萬元，總價共賠了2298萬元出脫。

過去曾身陷性侵風波的導演鈕承澤，他於2016年購入該社區22樓戶，同樓層、同面積產品共4戶，其中1戶經實價揭露，交易總價為1.55億元，換算單價150.94萬元，應屬於合理行情。

但是根據實價登錄資料顯示，去年7月成交的高樓層23樓戶，單價已跌落至125萬元；而4月成交的20樓戶，單價也來到120.5萬元，價跌近2成，鈕承澤當初若以1.55億元買進22樓戶，如今資產已蒸發3100萬元。

科達機構房產研究中心經理于靜芳表示，「明日博」位市民大道三段，共165戶，鄰近懷生國小、敦化國中、台北科技大學，也離捷運忠孝復興、忠孝新生、松江南京等站距離不遠。

于靜芳指出，「明日博」因緊鄰高架橋，面向價差大，過去也有每坪跌破百萬元的紀錄，近1年社區成交平均每坪109.58萬元，高樓層普遍每坪140萬元，但豪宅房價修正、交易競爭，因此屋主只好忍痛賠售。