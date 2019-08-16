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2坪房間熱炸！想買移動式冷氣「評價不高」　網曝致命1點：沒解決還是熱

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▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲原PO房間沒有冷氣。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

在外租屋的寢室沒有冷氣，又不想多花一大筆錢自裝一台，但吹電扇還是會熱到流汗，就有人考慮要買移動式冷氣或水冷扇。一名男網友日前就上網查相關產品，發現產品評價實在不高，便發文發問「移動式冷氣真的有那麼不堪嗎？」就有過來人留言分享，說產品其實好用，接著點出移動式冷氣最致命的一點。

這位男網友在PTT的WomenTalk板上發文，「移動式冷氣到底有多廢？」說她的兩坪房間沒有冷氣，也沒有地方讓他裝冷氣，只有一扇大窗戶而已。「三不五時就熱到快要高潮，很想買個移動式冷氣，但是評價實在不高」，原PO查過產品資訊後，忍不住好奇，移動式冷氣真的有很不堪嗎？

看到貼文後，其他人紛紛留言，「還不錯用，可以頂著用」、「真心不推，很笨重很大聲很耗電，而且要排水啊你根本不會想移動它，最後變得很定ㄉㄟˇ」、「排水跟機台廢肉就夠你玩了」、「很吵、免排水出風口會降6度，但房間不會冷」、「水冷扇那種沒用，要有壓縮機才行」、「移動式冷氣其實很強，但是要能忍受壓縮機的聲音」、「吵到爆前幾個禮拜買了試完秒退。」

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▲▼冷氣（圖／記者劉維榛攝）

▲不少網友建議原PO，乾脆就裝冷氣。（示意圖／記者劉維榛攝）

不少用過的網友則點出最致命一點，「熱氣還是排在房間，當然沒用」、「熱氣散不去屋外當然就是垃圾」、「熱交換後的餘熱還是在同個空間」、「又吵又耗電，前面吹冷氣，後面排熱風」、「好用，但是，散熱口那個你要自己解決問題……有點麻煩！」

還有網友建議，「有窗子就可以買窗型冷氣，兩坪買個二手0.8噸應該夠吧？幹嘛買移動的，還要牽排熱管多麻煩」、「沒有兩條管線的都是廢物，要一條進氣管抽外面的氣進來散熱，然後在一條排器管把廢熱排出去，那種只有一條排氣管的都是垃圾」、「買過……超不涼又麻煩……乖乖買冷氣吧」、「移動式一天也要一萬多，窗型也才1萬8，直接買窗型就好啦！」

本站日前曾報導《12年沒吹冷氣！租屋女心動問「移動式冷氣好嗎」　網曝…買過一次馬上退貨》，網友便說，租屋女房子長年潮濕，不建議買水冷扇；移動式冷氣更是各種理由不建議，最好還是冷氣優先。

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關鍵字：租屋冷氣水冷扇移動式冷氣PTT

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