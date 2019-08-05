中華路最貴豪宅「皇翔紫鼎」總價創新低　屋主轉手賠2000萬　

▲中華路一段最貴豪宅「皇翔紫鼎」今年8月身價暴跌，單坪價格跌破百萬元。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市中華路一段的最貴豪宅「皇翔紫鼎」，曾創億元成交總價、每坪達百萬元的紀錄，但近年身價卻暴跌，根據實價登錄揭露，8樓戶屋主今年5月，總價6388萬元出售，創下該社區最低總價，且扣除車位換算單價92.3萬元，與3年前入手每坪126萬元相較之下，不只每坪消失了33萬元，且總價賠掉2164萬元，跌幅達25％。

「皇翔紫鼎」基地面積461坪，屋齡3年，樓高14、25樓，總戶數63戶，坪數規劃65～120坪，建築在中正區、萬華區交界，卻擁有中正區鍍金門牌，平均成交單價破百萬，曾創下歷史高價126萬元，曾創中華路一段最高單價及總價住宅大樓。

▼中華路一段最貴豪宅「皇翔紫鼎」周邊多老舊房屋。（圖／記者黃靖惠攝）



大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，中華路段絕多數屬於商業用土地，因容積率高、改建後作商場、旅館及辦公室使用，較少有住宅類型產品，而「皇翔紫鼎」每坪單價破百萬元，雖然有中正區燙金門牌，但一般人認定中正區指標性豪宅以博愛路段「松濤苑」為主，而該棟處邊陲區塊，要形塑豪宅形象較困難。

郎美囡表示，8樓屋主當初在預售時期入手、每坪單價126萬元確實有點高，且當時豪宅、高級住宅市場已經開始萎縮，且明顯感受到市場氣氛很低迷，中華路一帶又以商業用為主，不是豪宅的主力區域，以當時買入的價格已當時的背景來說，算是偏高。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰說明，「皇翔紫鼎」當初有上市建商招牌，以及中正區門牌等優勢，讓社區身價行情飆破百萬元、總價破億元，但周邊多老舊住宅，且其棟距狹窄，較難表現出高價宅價值，加上豪宅現況不明，一旦賣方還有個人資金因素，跌勢便相當可觀。