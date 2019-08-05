豪宅交易掛蛋！買小不買大　高雄5000萬以上房屋乏人問津

▲高雄今年5~6月總價5000萬元以上的住宅交易掛蛋。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／高雄報導

高雄市上半年房市熱度高，許多建案都繳出不俗的成績單，但是相較於小坪數、低總價的小宅產品，大坪數、高總價的產品似乎交易出現停滯，過去曾出現的豪宅交易窒息量再度出現。

根據實價登錄資訊，高雄市今年來總價5000萬元以上的住宅交易有25件，但若查詢今年5~6月，總價5000萬元以上的住宅交易卻是「0」，也就是說這25件總價5000萬元以上的住宅都集中在1~4月，5月之後交易量掛蛋。

▲市場上的高總價物件不乏美術館第1排的產品，但卻吸引不了層峰客層目光。（圖／記者陳建宇攝）

信義房屋高美館店專案經理朱筆顯表示，其實高雄市高總價的交易量本來就不多，因為高雄總價4000萬元以上的物件只能貸款6成，很多企業主為了維持現金流，不想把大量現金放在房產上，因此對於4000萬元以上的產品不感興趣。

另外，由於有能力購買總價5000萬元以上住宅的客層屬於層峰階級，對於住宅的屋齡、格局、樓層、車位大小等都很講究，因此即便有不錯的物件釋出，也未必能得到買家青睞。朱筆顯指出，例如高雄美術館第1排的社區今年不乏優質物件釋出，但也是有行無市賣不掉。

▲高雄房市專家認為，公共建設停擺影響了外地投資人到高雄置產的意願。（圖／記者陳建宇攝）

而1位資深高雄房地產業者則表示，高雄的高總價產品購買族群，本來就是以高雄以外的客層為主，但高雄近幾個月因為政治的紛擾，導致很多原本有意到高雄置產或投資的外地人士卻步，此外一些應該要進行的公共建設停擺，也影響了投資人到高雄的意願，高雄高總價住宅交易量因此逐漸下修。