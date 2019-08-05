600萬起買2房！台中北屯晉升首購天堂　3大商圈最夯

▲台中北屯區住宅交易量年增幅最多。（圖／記者李忠憲攝）

記者張菱育／綜合報導

台中市北屯區為近年的首購熱區，區內擁有松竹、崇德、昌平等三大商圈，再加上雙軌交通建設利多，讓居住人口逐漸增加，且房價親民，受到不少首購族青睞，此區購屋族高達8成左右為首購買盤，總價600~1200萬元可購入2~3房，剛性需求強勁。

中信房屋根據內政部實價登錄資料統計，台中市近3年主要行政區住宅交易量，以北屯區年增幅最多達13.3%，2017年共662筆，2018年則增加至750筆；交易量減少最多的為西屯區，2017年住宅交易量共804筆，但是2018年卻減至756筆，減幅6%。

信義房屋台中文心昌平店店長劉琬平指出，北屯區有許多重大建設利多，包括區內有捷運綠線G5、G6經過，加上未來台中好事多二店將進駐北屯機廠旁特定商業區，帶動北屯整體的房市買氣及房價，此區首購族偏好600~1200萬元總價的2~3房，且此區因房價親民，讓一般家庭較負擔的起，因此首購族佔高達8成左右的比例。

中信房屋研展室副理張漢超表示，西屯區涵蓋範圍極廣，有中科以及水湳經貿園區等指標性區域，推案量體大，屋主過去看好房市景氣，出售房屋時開出高價，讓買方「望房價卻步」，加上西屯區選擇的物件類型多，買方寧願多看多比較，不急著進場，導致交易量於2018年微幅下滑。