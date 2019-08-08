家裡沒房產！友人訝異「沒遇過這樣的」　她和爸爸租房共住：是社會少數嗎

▲許多上一代都會留下房產。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人努力一輩子，就是為了擁有屬於自己的小窩，老一輩的人更是覺得一定要買房。一名女網友就在PTT發文，好奇發問，「家裡沒房產的人是社會少數嗎？」說她們家的房子是用租的，就她和爸爸2個人住，家裡並沒有房產，結果被朋友說沒有遇過這樣的情況，讓她忍不住直呼「這真的是少數ㄇ？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，想知道家裡沒房產的人是不是佔社會少數，「我們家房子就是用租的，就我跟我爸父女兩人住，家裡沒有房產」，結果被朋友說，沒有遇過這樣的人，讓她忍不住問，自己是不是真的是少數人。

就有網友表示，大部分的人家裡確實有房產，「不要懷疑真的是少數」、「爸爸那輩真的是少數」、「鄉下幾乎每人都有房（溫阿巴那代）」、「上一代沒房子真的是少數，景氣問題好一點的還不只一間房產」、「上一代9成家庭都至少一間，的確蠻少，還不少有店面的，這代家裡不幫忙出些，我看5成還太高。」

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▲原PO好奇發問，家裡沒房產的人是不是社會少數。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，就有人說自己情況跟原PO一樣，「我也想知道這個問題，我們家從我有記憶以來房子就是用租的」、「我家也是租房，真的是上一代亂搞才會在當時沒買房」、「10幾年前為了還債賣掉的，賣給鄰居再跟鄰居租來住，原來家裡沒房的人其實很少嗎？」

許多人則是分析，現在家中沒有房產的原因，可能是上一輩的關係，「我爸當年沒亂搞的話，名下應該2棟房（阿公給的）」、「上一代自己敗掉了，現在也不想想那麼多就是靠自己努力」、「我家也是租的，女生，台北本來有房子，我媽亂搞，就都沒了」、「我爸曾經有過但缺錢賣掉了，但我家上一輩除了我爸外，真的都有買房啊！就連我婆家的長輩幾乎也都是，沒房的聽到幾乎都是家裡有這些或那些問題的。」

其他人則紛紛留言，「算戶的話應該是吧」、「不過要有房產也不難吧？如果你家在鄉下」、「有房子但債台高築，我寧可租房，然後無債一身輕」、「看所謂家裡有房的是幾歲吧，50～60應該算少數沒有；35～40以下好像還算正常」、「現在的七、八年級生，應該少說有6成也沒有房子」、「上一代沒房子真的是少數，景氣問題好一點的還不只一間房產」、「通常是有過敗掉了。」

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