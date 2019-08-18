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給2選擇「背30年房貸」OR「住高級養老院」　他好奇：自己1人租房怎選

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▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲許多人都有「買房養老」的想法。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣面臨「高房價、高齡」的「雙老」問題，但年邁的銀髮族，卻又常常是房東「拒絕往來戶」，擔心因為高齡而在房屋內「發生意外」，導致房價下滑等等，也讓許多仍未買房的人擔心，老了以後將面臨「沒屋可租」的狀況。就有網友發文，提出兩種選擇，想討論「會買房還是住養老院？」吸引其他人留言熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論，問其他人會買房還是住養老院，說如果在不影響生活品質下，只有自己一個人、現在租房子。原PO接著提出兩種選擇，「可以買房子，但接下來有30年貸款」，和「把繳貸款的錢存下來以後住高級養老院這兩種選擇」，大家會選哪一種。

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▲▼單身狗買房。（圖／記者陳建宇攝）

▲原PO發問，會選擇買房還是住養老院。（示意圖／記者陳建宇攝）

看到貼文後，買房派的人紛紛留言，「當然是買房啊！都跟老人住在一起不喜歡」、「當然是買房啊！住安養院很可憐」、「買房，後面再以房養老，不過不建議30歲前買房……因為等70歲時可能也賣不出去」、「乖乖買房吧，高級養老院只收健康的老人，你不夠健康，又不夠不健康不能去住醫院的時候就沒處去。」

住高級養老院的網友則說，「當然是住高級養老院」、「住安養院，如果像我不打算結婚沒子女，自己住有可能死了沒人知道」、「現在不婚率那麼高，高級養老院以後應該會發展蠻多選擇的，只要有商機這點倒不擔心」、「高級養老院，等你老了就會覺得自己一個人沒人可以說話很可憐。」

還有人則是認為，「也可以先買房，老了再賣掉去住高級養老院」、「想住養老村不想住養老院，老了還是要有同年齡同活動的朋友當生活重心也有自己的空間」、「覺得政府可以多蓋老人社區，很多同時代的人住一區很好」、「你房子能賣啊？ 你不會趁還清醒時賣掉住養老院喔！」

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關鍵字：買房養老院房產PTT

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