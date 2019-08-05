陸客不來！下半年估掉200億觀光財　商仲：旅館待售量再湧現

▲世邦魏理仕研究部今天預測，陸客來台人數若持續下滑，今年下半年觀光旅館平均住房率將跌至59%，創10年同期最低水準，且減少200億元觀光外匯收入。（圖／記者湯興漢攝）
記者黃靖惠／綜合報導
繼中國大陸停發赴台自由行通行證後，又再加碼全面停航小三通，外界憂心將重創台灣觀光市場，世邦魏理仕研究部今天預測，陸客來台人數若持續下滑，今年下半年觀光旅館平均住房率將跌至59%，創10年同期最低水準，且減少200億元觀光外匯收入。
據交通部觀光局統計，去年外籍旅客來台人次達1106萬，其中大陸旅客佔24%，是最大旅客來源市場，另外陸客來台自由行比例逐年升高，今年上半年用「個人旅遊」身份來台陸客，共63萬人次，較去年同期成長24%，佔全體陸客約38%，顯示來台深度旅遊，逐漸受到大陸民眾青睞。
世邦魏理仕今日發佈《不動產市場快訊》指出，大陸限縮來台自由行觀光，預料再度衝擊旅客數，預估下半年將減少64萬人次，較去年同期大降51%，且全台觀光旅館平均住房率，可能跌至59%，創10年來同期最低水準，與去年同期相比下降約6個百分點，影響全年台灣觀光外匯收入減少新台幣近200億元。
世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，全台旅館總供給量近年持續上升，部分業者用降低房價，維持住房率，面對未來數月陸客人數緊縮的局勢，旅館經營將迎向更嚴峻的挑戰，預料將再出現更多待售的旅館。
另一方面，少數外國投資人可能轉為積極，開始評估潛在投資標的，等待危機入市的時機，其中又以日本投資人，對台灣旅館市場最感興趣。