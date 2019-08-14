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計畫外縣買房！他算完開銷「只夠買20萬中古車」嘆：年收要高　網秒打槍

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▲▼開車,道路。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少人上班是開車通勤。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「身邊有上班開車通勤的朋友年收大約是多少？」一名男網友表示，他住台北市、年收約近百萬，有計畫在外縣市買房，短期有計畫結婚，計算開銷後，發現只能買20萬左右、車況好的中古車。原PO就說，感覺有車都是小開，所以想了解平常上班都開車的人都從事什麼行業，「感覺路上這些人經濟能力都很強。」

這位男網友在《Mobile01》發文，說他住台北市，薪資加上加班費後，年收約近百萬，有計畫要在外縣市賣買房，短期也有計畫結婚，「在計算開銷發現能力，只能買20萬左右的車況好的中古車。」原PO接著說，每次只要下雨天，路上私人的轎車就突然倍增，讓他忍不住心中冒出OS，「有這麼多人收入都破百萬以上或更高嗎？都有能力買車養車？」

他透露，身邊同儕也有幾個人年薪破百萬，但都一致說沒能力買車、養車，感覺有車的都是家裡開公司的小開。最後他就好奇，說不限車種，想了解其他人身邊平常習慣開車上班的友人都從事什麼行業，感覺路上這些人的經濟能力都很強。

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲原PO好奇，開車通勤的人年收大約都多少。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，不少人認為不是原PO說的問題，「其實要看他每個月固定開銷多少，然後不開車上班也不見得錢比較少」、「這重要嗎？新竹科學園區七成的人都騎摩托車上下班，這7成的人，有一半年薪都破百萬」、「我開車但跟收入無關，住的遠上班也遠，不開車難道叫我騎摩托車賭命嗎」、「開車上下班與年收入真的不相干的，一切取決於交通是否便利與時間的長短。」

還有網友表示，「買車多思考：1.保險、2.保養包含事故維修、3.車位。以前曾經看過有人分析車子本身就是個負資產，買越貴負越大」、「在台北市生活，即便有車，除非上班有配車位停，不然我是不會開車上班的」、「有小孩後用車的機率會大增，雖然有很多替代方案，但家人的感受會有很大不同」、「有朋友跟我說過～可以負擔起的車價，是年薪x0.7或0.8，所以你年薪100萬，可以負擔得起70～80萬以內的車。」

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關鍵字：開車通勤買房房產上班mobile01

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