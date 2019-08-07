一個月2.6萬！威廉王子、凱特王妃「鄰居房公開出租」　貓奴想住恐哭哭

▲現在有機會成為威廉王子和凱特王妃的鄰居。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine Middleton）為了撫養夏洛特公主，搬到西諾福克郡（Norfolk）桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）的安默村（Anmer）一間別墅，如今，同地區的一間小別墅即將出租，也就代表有人有機會與威廉王子和凱特王妃成為鄰居。

根據外媒報導，這棟漂亮的房子幾乎坐落於威廉王子別墅的林蔭大道對面，剛翻新的房屋配上大花園及街邊停車場，即使沒有家具，還有著陡峭的樓梯，每個月的租屋價格還是高達700英镑（約新台幣2.6萬元），重點是嚴格禁止養貓，養狗則可以考慮。

報導指出，安默村只有29棟房屋，人口僅63人，雖然規模小，但當地有許多娛樂活動，包括電影之夜、智力競賽、燒烤派對等，甚至還有保齡球俱樂部及女子學院，以及一座14世紀的教堂，生活水平相當高。

不過，想要租到這棟別墅並非先搶先贏。桑德靈厄姆地產公司（Sandringham Estate）表示，會優先考慮在該地區生活、工作的人來當租客，或是搬家至諾福克郡的人，最後會判斷「哪個潛在租戶最適合該房產」，來決定租客。