買方鐵了心不追價　專家指房市無量「建商任性購地」　

▲戴德梁行顏炳立。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者黃靖惠／綜合報導

大家都在等房市見底，交易放量、期待房市春天回來，不過戴德梁行台灣董事總經理顏炳立日前在《顏炳立房市觀點》專欄表示，目前交易市場呈現「土地有量，房市無量」，房價倒掛情況仍嚴重，顯現出買盤剛性，不追價。

他指出，南部房市與土地成交放量開始，但北部仍無感；而以台南土地熱標，官方大塊土地趁熱先拋，凸顯低利率市場下建商購地的任性。

顏炳立表示，大家都在等房市春天來臨，但土地有量，房市無量，房價倒掛情況仍嚴重，顯現出買盤剛性，不追價。

他指出，今年上半年土地市場爆量的原因，是建商展現實力追土地，補庫存及卡位心態，搶攻自用買盤客層，等待政策利多，持有土地以抗通膨，賺加工利潤勝過資產定存的低利率，享受土地增值效率大於資金的閒置。

購屋族不追價，但建商卻拚了命囤土地，對此天時地利不動產總經理張欣民說明，建商掌握市場最新動態，從大舉購地的行為得知，目前剛性需求的買盤仍在，推測可能手頭餘屋去化速度不錯，才會大舉購地庫存「囤子彈」，看好後市發展再大舉推案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前幾年房市不佳，購屋族觀望，去年底陸續出籠看房，只要地段、總價、產品定位符合主流市場，多數剛釋出就銷售一空，至於房價部分，今年呈現些微反彈，而議價空間較往年減少。