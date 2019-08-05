賣房該簽專任約？專家釋疑「一般約價格易失守」　各有利弊

▲簽售屋專約的好處是可以有較多要求，單一窗口服務也比較單純。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

民眾賣房子常常會找房仲居中牽線，但是和房仲簽的約有2種，分別是一般約和專任約，這兩者有什麼差別？又有什麼優點缺點呢？業者指出一般約可以把房子交給多家仲介賣，管道更多元，而專任約可以避免價格訊息混亂，單一窗口負責賣房比較簡單。

▲民眾賣房子通常會委託房仲，簽一般約或專任約就要看民眾的需求。（圖／記者陳建宇攝）

民眾賣房多半會找房仲協助尋找買家，不過簽約有分2種：一般約和專任約，這2種約的差別在於一般約可以同時簽給不同房仲業者，讓各家房仲發揮各種管道賣房，屋主自己也可以賣，有機會在較短的時間內把房子賣掉。不過一般約的缺點在於價格不好守住，很多業者為了搶成交，會勸屋主下修售價，沒有人願意守住屋主的開價，各家業者訊息混亂。

▲一般約可以簽給不同房仲，增加銷售管道。（圖／記者陳建宇攝）

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，一般約是透過多家業者銷售，但要特別注意，屋況容易因為人來人往被破壞，也不容易找到負責的對象。相較之下，專任約因為是由1家房仲負責，徐佳馨指出，委託單一業者可以有較多要求，例如廣告刊登等，除非遇到不負責業者，一般來說價格也比較守得住。

不過專任約代表僅有這家房仲，可以負責賣房子，就連屋主想自售都不行，如果遇到擺爛的房仲，就只能等到合約期滿再換人。