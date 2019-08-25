收租3萬！新北女「3年存300萬」...曝一招錢滾錢被夫狠拒　網驚：準備等退休

▲原PO投資500買房，月收租3萬元！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「有存款就該償還房貸嗎？」一名人妻投資眼光精準，花500萬元在新北買下舊公寓，每月可收租3萬元，雖然身上還扛300萬房貸，但她預計3年後就可存到300萬，有意把這筆錢拿去買海外基金，反而不先拿去還貸款，讓老公難以接受。原PO超神的投資方法，掀起大批網友讚爆！

一名女網友在PTT「home-sale」版表示，日前在新北買了一間420萬元的舊公寓，因想隔成2間房出租，另花了80萬裝潢費，目前都已順利找到房客，每月有3萬元租金進帳，然而資金運用上，她與老公產生歧異。

精打細算的原PO透露，目前揹房貸300萬元，她預計3年後，兩夫妻可存到這筆數目，若拿去購買海外債券型基金，每月的配息可支付貸款，「這樣20年後，房貸也償還了，而且我還多了300萬」，看似一舉兩得！然而思想趨於保守的老公不想扛貸款，認為應該先把房貸一次清償，目前雙方僵持不下。對此，原PO好奇發問，「我的想法有錯嗎」、「有存款就該償還房貸嗎？」

文章一貼出，掀起大批網友驚呆回應，「不簡單，能租到三萬」、「厲害的是500萬，三萬月租的能力，介紹一下」、「一千萬的屋都不見得租得到三萬，強」、「我是不相信500萬房能租3萬，這投報率驚為天人吶」、「500萬租3萬，在哪裡啊？」

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▲網笑虧，收徒弟嗎？（圖／翻攝PTT）

至於到底該不該先還貸款，網友們也持不同看法，「我覺得依你能買500萬屋，收租3萬的眼光，而且收租的錢就夠付房貸還綽綽有餘，應該再繼續存錢繼續買屋，買屋是你很棒的投資之後，光靠著被動收入就能退休了」、「買個三間就差不多可以退休了」、「你怎麼保證基金的淨值不會被吃掉」、「當然不還啊，又不是自住，三年後搞不好有漲你可以賣掉賺」、「你先生比較是傳統理財觀。其實你的現金流很好，可以靠著炒第二、三間來支撐，不必急著還，房子買了一定會漲的」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，畢竟投資基金沒有絕對獲利，仍有一定的風險存在，他建議，不要將全部雞蛋放在同一個籃子裡，可把活用現金分兩塊，一部分先還房貸、另一筆錢挪去理財，當事人也可評估自身的投資屬性及風險承擔能力。