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夫妻倆找2房仲！「看中同間屋」尷尬求救　過來人經驗拆招：殺價成功

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▲淡海新市鎮一日遊，海洋都星客戶看房。（圖／記者林敬旻攝）

▲夫妻倆找不同房仲看房，結果看中同一間。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

貨比三家不吃虧，許多人看房、買房時，會找上房屋仲介，甚至不只一家，但遇到這種事，真的有點尷尬。一名網友表示，他夫妻倆一直有在看房子，不同的仲介會傳資料供2人參考，沒想到夫妻倆透過不同仲介公司看上同一間房子，讓他忍不住求救「怎麼跟仲介推掉一家啊！」也說看房不用簽約，重點是信任問題。

這位網友在《Mobile01》的居家板上發文，「夫妻透過不同仲介公司，看上同一間房子，求救！」說夫妻2人一直有在看房子，不同仲介也一直傳資料，「現在不同仲介介紹同一間房子，夫妻都很喜歡。現在怎麼跟仲介推掉一家啊！」並說「看房不用簽約，是信任問題！（賣房才要簽約）。」

看到貼文後，其他人紛紛留言討論，「一樣的東西，你會跟貴的買還是便宜的買」、「2邊開價看看，然後看業務的態度和哪邊比較好交朋友就交易哪邊」、「這樣不好吧？2方都開價，賣家以為自己房子很熱門，談價格一定更硬」、「樓主要問的是如果成交，2家仲介都來要仲介費怎麼辦？」

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▲▼房屋,房產,新屋,看房,房仲。（圖／翻攝自pixabay）

▲不同仲介介紹同一間房子，夫妻倆同時看中。（示意圖／pixabay）

有網友則是建議，「哪邊牽線成交，就付給哪邊仲介費，沒有2邊都要給的問題。2邊都問房仲，屋主想要的底價～如果相同，代表仲介都蠻誠實的；不同，就選低價的那個談」、「把局勢塑造成讓2邊仲介廝殺，跟仲介挑明了屋主又不是簽轉任，誰有本事談成，仲介費就給誰賺。跟房仲不必太講情面，買方更沒有2邊都要付仲介費的道理。」

一名有經驗的過來人則分享自己的「複雜的3組買家輪番出價」案例，「夫妻一方去跟仲介A下斡旋，砍150萬；一個禮拜後，另一方去跟仲介B下斡旋，砍100萬；如果沒有其他人出價，屋主又想賣，想說連續2個人都這樣砍，房子有人要，但價格可能開太高了，就選砍100萬的成交。然後……殺價成功，服務費當然是給仲介B XD。」

另一位網友也分享經驗，說自己曾看一間，第一位仲介當時開價就比較高，且說屋主暫時不降價，他口頭問大約9折，房仲直接說不可能，「過2天，剛好看到另一家房仲也有代銷，開價還比較低，我又去看了一次。第2位仲介說價錢可以談啊，比較低的開價我一樣口頭問9折可以嗎？他說可以啊，付斡旋金就可以去談」。這位網友還想說，這樣對第一位仲介不好意思，便打電話問他的開價可以嗎，對方還是說不行，結果他就直接找第二位仲介下斡旋，幾天後就談成了。

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關鍵字：房產買房房仲仲介mobile01

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