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珠寶盒般的女子浪漫窩　「紫藕色加持」美得像夢幻城堡

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20坪窩紫藕色加持，美得像珠寶盒。（圖／翻攝自幸福空間）

▲一人居住的空間完全以女性角度出發，打造優雅細膩的新古典風格。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

一個人的快樂，好過兩個人在一起不開心。這次要介紹的專案位於木柵的新成屋，由於僅有一位女屋主居住，於是設計理念完全從女性的細膩思維出發，不但實現對美式新古典的嚮往，室內柔和唯美的紫藕色系，也完整襯托出屋主氣質；置身其中，猶如開啟手工珠寶盒，帶來精緻浪漫的想像。

對稱的玻璃格子拉門，是美式風格的經典象徵，同時明確定義出的電視牆及玄關位置，讓狹長格局擁有理想的空間配置。客廳另一大設計重點，是從任何位置都能望見的藕色主牆；考慮女屋主沒有掛畫布置的想法，設計師直接以古典線條展現立體層次，加上兩盞典雅壁燈，創造賞心悅目的生活風景。

20坪窩紫藕色加持，美得像珠寶盒。（圖／翻攝自幸福空間）

▲由於屋主未來沒有掛畫的打算，因此直接利用古典線條和壁燈，創造立體層次的造型主牆。

20坪窩紫藕色加持，美得像珠寶盒。（圖／翻攝自幸福空間）

▲透過拉門修飾原本零碎的主牆，線條延伸展現大尺度的空間感。

一人居住的空間完全以女性角度出發，設計團隊打造優雅細膩的新古典風格。朱皇蒔設計師表示，「電視牆原先的空間狹長、有畸零角落與出入口，我們利用對稱的格子拉門，規劃出完整電視牆，也區分出獨立玄關空間，讓格局配置更完整；另外，鞋櫃的下方貼心留有懸空高度，讓屋主能直接放近日常穿的高跟鞋。回家後剛脫下的鞋也能直接通風，防止櫃內產生異味。」

衡量動線的流暢度，選定接近廚房的區域規劃餐廳，並藉由大面茶鏡借景與反射，營造空間延伸與華麗加乘的效果。主臥房同樣延續白色與紫色，床頭以活動式造型門片，在不封死窗戶的前提之下，解決雙面採光沒有完整主牆的難題，兼顧美感與臥室風水。

20坪窩紫藕色加持，美得像珠寶盒。（圖／翻攝自幸福空間）

▲餐廳的茶鏡不只達到借景與延伸效果，背後深度用來擴充後方和室機能，經由雙面櫃的巧思，發揮小空間的最大效益。

關鍵字：幸福空間紫藕色珠寶盒朱皇蒔蒔築設計

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