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超強機能宅！13坪空間大利用　一房集合和室、書房、客房

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一房三用偷空間，13坪超強機能宅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲長輩房採複合式設計概念打造，集和室、書房、客房用途，可依使用需求隨時切換。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

美感兼具機能的好宅要如何打造，才能讓回家開門的那一刻，即感受到幸福呢？這次朱皇蒔設計師接到的專案，因屋主家人長居海外，不時返台探親兼度假，懷抱對家族團圓的堅持，於是希望能藉「蒔築空間設計」之手，將13坪的小窩打造成返國度假宅，作為家族聚會場所。

為形塑出凝聚家人情感的空間，室內規劃了一間開放式和室，採複合式設計，擁有長輩房、書房、客房用途，可依使用需求隨時切換。朱皇蒔設計師說，「平時屋主一家人能在此聚會聊天，小孩可在旁邊寫功課、遊戲；拉開收整立面的下掀床，頓時創造出休憩功能，帶來彈性多變的使用空間。」

一房三用偷空間，13坪超強機能宅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲以折門和架高地坪方式，作為場域界定，讓人和光線自由遊走其間，也提升空間隱密性。

一房三用偷空間，13坪超強機能宅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲將自動升降桌隱藏後，立面可拉出一張下掀床，創造出休憩放鬆的空間。

客廳的沙發背牆鋪貼壁紙，搭配黑色ㄇ字框邊，呼應深色大理石滾邊地坪。而廚房的部分，則是將半高電視牆與中島合而為一，善用平台高低落差創造吧檯機能，形成客餐合一的配置設計。朱皇蒔設計師表示，「屋內主要採半開放式格局，以折門和架高地坪方式，作為場域界定，讓人和光線自由遊走其間，也提升空間隱密性。」

由於建築僅單面採光，公領域採彈性隔間方式，避免阻礙光線和視線延伸。可輕易收整的折門設計，讓人和自然光自由地遊走其間，再以一道半高電視牆，創造出吧檯機能，形成客餐合一的配置設計，生活動線不受拘束，串聯起家人間的情感連結。

一房三用偷空間，13坪超強機能宅。（圖／翻攝自幸福空間）

▲將半高電視牆與中島合而為一，善用平台高低落差創造吧檯機能，形成客餐合一的配置設計。

關鍵字：幸福空間機能宅空間利用朱皇蒔蒔築設計

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