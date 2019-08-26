歐洲城堡在我家！典雅奢華風格超氣派　「這個顏色」是關鍵

▲飾品與傢俱以法式優美曲線呈現，楊曜銓設計師並協助將所有藝術飾品重新打磨噴漆，讓顏色調性一致。（圖／翻攝自幸福空間，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

居住在無比優雅的歐式城堡中，是許多人的夢想之一。楊曜銓設計師透漏，這次的案主交遊廣闊，常在以球會友後邀請朋友餐敘暢談，於是本案招待所的規格由「雙重重心」做為規劃方向，讓男主人與女主人在各自的領域中獨領風騷、賓主盡歡。

「心創意設計」注意到案主喜愛法式古典的奢華調性與線條美感，於是以法式傢俱、優美線板、藝術飾品擺設做出濃郁的新古典氛圍，應用在招待所更顯大器華麗！而案主要求以「純白」做為主色調，包含傢俱都請廠商重新烤漆，展現比一般米白色系更純粹絕對的視覺力道。

▲開門旋即進入客廳與開放式書房，左轉進入餐廳與開放式廚房，動線自然層次分明。



另外，比客廳更大的餐廳則是設計的另一亮點，設計團隊捨棄空間重疊的作法，改以「雙重重心」的概念出發。楊曜銓設計師認為男性與女性在群聚時的談話內容有決定性不同，應藉由既是相連卻也相隔的空間做簡易區分，於是將客廳與開放式書房留給男主人與男賓客，餐廳與開放式廚房留給女主人與女賓客，私密話題也留駐於格局居中的餐廳區維持隱密感，更體現其設身處地全盤推演的細膩心思。

飽含新古典精神的餐廳設計，連紅酒收納櫃體也成為裝飾的一部份，美觀而實用；而將壁爐安置在餐廳區，得見案主對於「用餐」與「宴客」的重視程度。此外，半開放式的廚房，使用了俐落的黑白配色與造型感強烈的雕花門板，宛如女主人的風格速寫。

▲將壁爐安置在餐廳區，得見案主對於「用餐」與「宴客」的重視程度。



楊曜銓設計師表示，「從心出發以發掘案主內心真正的需求，心創意提出新創意，以格局動線的調整為招待所的待客節奏譜出豪華交響曲樂章，結構嚴謹華美，引人低迴沉醉。」

▲用隱藏門做出視覺流暢的牆面，讓餐廳與開放式廚房維持長形的視覺深度，更顯氣派悠長。