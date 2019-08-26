ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

歐洲城堡在我家！典雅奢華風格超氣派　「這個顏色」是關鍵

ETtoday房產雲

想住歐式城堡窩？這顏色是關鍵（圖／翻攝自幸福空間）

▲飾品與傢俱以法式優美曲線呈現，楊曜銓設計師並協助將所有藝術飾品重新打磨噴漆，讓顏色調性一致。（圖／翻攝自幸福空間，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

居住在無比優雅的歐式城堡中，是許多人的夢想之一。楊曜銓設計師透漏，這次的案主交遊廣闊，常在以球會友後邀請朋友餐敘暢談，於是本案招待所的規格由「雙重重心」做為規劃方向，讓男主人與女主人在各自的領域中獨領風騷、賓主盡歡。

「心創意設計」注意到案主喜愛法式古典的奢華調性與線條美感，於是以法式傢俱、優美線板、藝術飾品擺設做出濃郁的新古典氛圍，應用在招待所更顯大器華麗！而案主要求以「純白」做為主色調，包含傢俱都請廠商重新烤漆，展現比一般米白色系更純粹絕對的視覺力道。

想住歐式城堡窩？這顏色是關鍵（圖／翻攝自幸福空間）

▲開門旋即進入客廳與開放式書房，左轉進入餐廳與開放式廚房，動線自然層次分明。

另外，比客廳更大的餐廳則是設計的另一亮點，設計團隊捨棄空間重疊的作法，改以「雙重重心」的概念出發。楊曜銓設計師認為男性與女性在群聚時的談話內容有決定性不同，應藉由既是相連卻也相隔的空間做簡易區分，於是將客廳與開放式書房留給男主人與男賓客，餐廳與開放式廚房留給女主人與女賓客，私密話題也留駐於格局居中的餐廳區維持隱密感，更體現其設身處地全盤推演的細膩心思。

飽含新古典精神的餐廳設計，連紅酒收納櫃體也成為裝飾的一部份，美觀而實用；而將壁爐安置在餐廳區，得見案主對於「用餐」與「宴客」的重視程度。此外，半開放式的廚房，使用了俐落的黑白配色與造型感強烈的雕花門板，宛如女主人的風格速寫。

想住歐式城堡窩？這顏色是關鍵（圖／翻攝自幸福空間）

▲將壁爐安置在餐廳區，得見案主對於「用餐」與「宴客」的重視程度。

楊曜銓設計師表示，「從心出發以發掘案主內心真正的需求，心創意提出新創意，以格局動線的調整為招待所的待客節奏譜出豪華交響曲樂章，結構嚴謹華美，引人低迴沉醉。」

想住歐式城堡窩？這顏色是關鍵（圖／翻攝自幸福空間）

▲用隱藏門做出視覺流暢的牆面，讓餐廳與開放式廚房維持長形的視覺深度，更顯氣派悠長。

關鍵字：幸福空間奢華風心創意設計楊曜銓

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

來台中必吃！隱身巷弄的平價甜點店　紅蘋果切開是玫瑰幕斯

喜歡吃甜點下午茶的朋友看過來！在台中廣三SOGO巷內發現一家讓人驚豔的手作法式甜點甜忌廉甜點店 Cream&Sugar，香港師傅手工製作的法式甜點蛋糕，每一款造型獨特又好吃，有星級飯店的水準卻只要一百多元的價格CP值超高！愛吃甜點的朋友一定要把甜忌廉收入口袋名單。

2小時前

咬下炸出肉餡！大里必吃爆湯小籠包　還有炒麵、酸辣湯

最近不管是路邊攤或店面湯包似乎都很受歡迎，然後鼎泰豐很倒楣都要被拿來比較。我想定價與客群定位都不同，不管是哪家吃得開心滿意最重要，比來比去比不完啊！

4小時前

湯圓Q彈有嚼勁！台北古早味冰店　芋泥+花生鋪滿冰上超邪惡

今年吃冰真的吃上癮了，吃了好幾家刨冰之後，又開始找新的冰店，想來想去就來到了雙連圓仔湯了。這家店開好久了，但老K好像沒有吃過。

21小時前

瘋炒碼有滿滿海鮮！桃園韓式創意料理　還有烤肉蛋包飯

最近天氣炎熱食慾不是很好，特別愛吃口味較重韓式菜餚，知道桃園民生路上這間新開的『瘋炒碼韓式創意料理』，立刻就安排晚餐時間前往嘗鮮，即使是用台灣在地食材，但使用醬料與料理方式，依舊保持道地韓式風味，展現出老闆獨家充滿創意料理，趕緊來介紹當天吃到哪些美味餐點。

23小時前

必點香辣紅燒牛肉麵！高雄古早味小店　還有超厚白斬土雞

小紅麵店就在棧貳庫裡，一樣由出身紅毛港捕魚人家的老闆娘經營，提供每日從東港直送的新鮮海味，喜歡吃海鮮的別錯過！價格比海鮮餐廳平實的小紅麵店還有多種傳統美食，像是燒干、生腸、鹹蚋、粉腸等小吃，每天自台南善化牛墟直送的現宰溫體牛肉，搭配主廚特製湯底烹煮的牛肉麵，簡單吃也很飽足。

8/25 12:00

怕餵寶寶吃毒奶？媽媽「不敢貼貼布」忍痛痠炸　婦產醫說話了

新手媽媽總免不了要抱小孩、餵奶等，長時間固定姿勢的結果，痠痛也跟著報到；然而，哺乳期間若使用痠痛貼布，藥效會不會影響寶寶的健康呢？王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，痠痛貼布的藥效經皮膚吸收是不至於影響寶寶健康，但仍建議若有痠痛問題時，最好先諮詢醫師診斷，先找出病因再對症下藥，更能改善不適症狀喔。

8/25 10:28

老公癌逝只留果汁店！闆娘創「四大金釵」：死也要撐下去

說到嘉義的手搖飲店，總是第一個想起御香屋，前陣子跟著「旅行玩嘉」活動來到嘉義，踩點發現一間現榨果汁專賣店「YABI BEAR瑤比熊」，老闆娘跟我們說起這間店的發展故事時，還不自覺地流下眼淚，讓我看得非常不捨。

8/25 10:00

羞聊到深夜！有這10跡象「就是在搞曖昧」…你們全中了還不告白？

很久以前我曾問過一個男性朋友，你們為什麼要跟女生搞曖昧而不趕快告白呢？他告訴我，除了某些以搞曖昧為樂的戀愛動物男之外，其實大部分的男生是很怕被拒絕的。當下我覺得，並不是所有男生都像我們想像得那麼可惡，他們也是有自尊心、也有膽怯的時候，在愛情面前也和女生一樣，需要勇敢。

8/24 21:29

膽小鬼勿入！瑞芳規模最大「百年炮台」　圓拱門站一排毛毛的

最近因為常騎車去北海岸，才曉得八堵、瑞芳、基隆有好多景點可去。例如七堵有泰安瀑布、姜子寮山，暖暖區有暖東峽谷可以玩水。瑞芳的景點更多，不過我感興趣的不是九份、不是陰陽海，而是位於瑞芳與基隆交界處、比較少人提到、標高約203公尺的四腳亭砲台。

8/24 17:00

豬肋排軟嫩香甜！台中平價日韓創意拉麵　還有銷魂牛肉冷麵

台中知名的深夜食堂～赤鳥炙燒拉麵現在中午也能吃的到了！平價的午間限定套餐冰火銷魂冷麵跟江戶前丼飯都只要109元！結合日式、韓式、台式的大份量平價美味，免服務費還有大型停車場，整個CP值蠻高的，不必等到深夜現在中午就能品嚐囉～

8/24 15:00

專家三大心法 買一間會增值的房子｜20190722雲端最有錢ep47｜房市 投資｜ Sway 廖麟鑫 冰蹦拉

讀者迴響

熱門新聞

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

電梯上下按鍵吵6年　達人曝正解

冷氣燒壞！主機板一拆「是牠」：..

投資客撤離新莊　「價跌暴風圈」..

她8月電費繳10912元　網1..

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠..

她請師傅修租屋處冰箱　噴掉95..

18坪預售屋「狂隔3房2廳2衛..

北投三大鬼屋　房仲嚇到手刀逃離

她用38元買到房！裝潢後卻崩潰..

ETtoday房產雲

最新新聞more

想住歐式城堡窩？這顏色是關鍵

30年前房價個位數　巢運高雄無..

低薪、高房價30年無解　台灣恐..

廢校掛醃肉　日「廢設施再生」帶..

冷氣燒壞！主機板一拆「是牠」：..

中美貿易戰衝擊！台商回流　3成..

高雄人口最多區之養成！總價80..

坍樓噩夢不再！北市加速海砂屋都..

南山大樓被改裝成火箭…網全跪了

民生社區房價高　網：只是老台北..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366