黃國昌怒嗆：下個會期推「囤房稅」　你們九月就知道

▲時代力量立委黃國昌回應在演講中怒嗆九月推囤房稅。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣的高房價與薪水不成比例，一直是年輕人的最痛，可是各黨各派的的政治人物輪流執政，卻沒有人沒有人敢對房價得議題開刀。立委黃國昌在他的youtube「黃國昌國會質詢」，發表了「台灣的下一步」集思竹科場的影片，在那一場演講當中開嗆，下一個會期就要推「囤房稅」。

黃國昌在演講當中對與會的觀眾表示，「實價登錄2.0請你放心，我不會因為暑假受挫就放棄，下個會期繼續推，而且下個會期我不僅僅推實價登錄2.0，下個會期我還推囤房稅」。當黃國昌一說出「囤房稅」三個字，全場觀眾鼓掌。

黃國昌說，「你聽到這個，齁！黃國昌，你自認為法學教授，你連房屋稅是地方稅都不知道，這是議會的權責，你立法院要推什麼？」

▲台灣房價太高讓年輕人痛苦不堪，黃國昌打算推囤房稅反制。（圖／記者黃靖惠攝）



黃國昌語氣一沉說，「你們九月就知道，我沒有研究過稅法，我今天敢在站這邊講話？我又不是那些不認真的立法委員，我一定研究過稅法啊！我在財政委員會不是待假的，我不是念財政出身的，我是念法律出身的，但是我手氣差抽到財政委員會，小黨的悲哀就是這樣，大黨可以分配，小黨沒辦法就用抽籤的」。

黃國昌說，「財政不懂那就去搞懂啊！要不然納稅的人付錢給你，你可以說你不懂來搪塞？」

這則影片後來被轉傳到PTT八卦板，網友留言表示，「台灣經濟社會問題的根源:炒房--財團--政客」、「立法院唯一有做事的」、「國昌推囤房稅我就推」、「白痴都知道，台灣經濟低迷都是這樣被高房價拉下來的，拼經濟就是要先打房」、「難得藍綠團結的時刻到了」、「立法院只有一個人上班喔」。