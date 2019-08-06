他計畫3000萬買「台中3房2衛」出租　過來人苦勸：投報4%以下不要碰！

▲網友提醒，如果遇到惡房客反而得不償失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者黃可昀／綜合報導

隨著租屋族逐漸增加的趨勢，不少人也想買房出租來賺取利潤，日前一名網友就在PTT發問，他不久前剛繼承了一筆資金，正好最近有計畫要在台中西屯區買間3房2衛的房屋，整理過後拿來出租給其他人，預算上限是3000萬。不過，原PO過去並沒有當房東的經驗，許多過來人紛紛建議，「投報4%以下的物件不要碰，房客自殺、修漏水、空租期，到後面只能勉強打平。」

▲許多網友建議，不如拿3000萬去投資。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO表示，他打算買一間屋齡10年以下、3房2衛，且位在高樓層的房子，並規劃為出租使用，他也發現租屋網上，台中西屯區有很多房子在出租，競爭非常激烈。不少網友們並不看好原PO這個想法，勸他「高總價出租不划算」、「買商辦廠辦店面好多了」、「套房1+1、2房，越大投報越低，同理，越新的也越低」、「出租房客風險非常高」。也有人建議原PO把3000萬拿去投資會比較保險，「用一千萬買固定月配息的收入，應該都比三千萬買房出租收的基金租金高吧」、「不划算 ，去買金融商品，記得分散 ，這樣生活比較簡單」。

一位在台北永康街有透天店面的網友表示，之前有人開價2000萬到2500萬想買他的房子，和對方交談後得知「實際出租一整棟租金也約5-7萬左右」，如果以一個月平均6萬來算，出租20年也才賺回1000多萬，「除非你期待它會漲，不然投報率我個人覺得不高。」