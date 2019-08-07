移工撐起一片天！這間印尼雜貨店　吸新房東創價買下　

▲大安區安東街的12坪店面，最新實價揭露每坪成交125.6萬元。（圖／記者林敬旻攝）

記者張菱育／台北報導

大安區「印尼商品店」屋主換人當！實價最新登錄一筆位於大安區安東街店面，總價1510萬元，每坪單價125.6萬元，面積僅12.02坪，創該路段從實價登錄以來的店面次高單價，根據日前網路平台所刊登的資訊顯示，買方約是以開價的8折價成功購入。

根據《591房屋交易網》日前刊登售屋資訊，此店面原屋主開價1880萬元，而實際成交總價為1510萬元，等於議價率達19.7%。自從2013年3月同路段店面，成交一筆每坪單價228.6萬元，創該路段店面最高價紀錄，此次成交的店面為僅次於該紀錄的新高單價，而該店面目前由印尼商品店承租。

觀察安東街店面交易狀況，自2013年以來，僅有7筆交易紀錄，每坪單價在107~229萬元間。

信義房屋忠孝復興店長邱俊銘表示，通常總價在2000萬元以下的店面，詢問度都很高，加上安東街鄰近東區以及忠孝東路，人潮不少，而屋主鮮少釋出銷售，主要是因屋主對價格認知高，加上若租客穩定，幾乎都很惜售。

邱俊銘推估，此次成交的店面，屋主是因有其他投資計畫考量，或是為長輩留下的店面，因此願意釋出銷售，此區店面租金行情每坪約3500~4500元，小坪數店面大多可做小吃、飲料、早餐、花店等經營使用居多。