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妻月賺12萬「想買第4間房」　他傻：老婆是對的嗎？超狂金頭腦...網讚：娶對人

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▲房（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老婆認為，房客幫繳貸款，20年後房價打折出售也是賺！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少人將金錢砸在房產上，希望當包租公，一輩子靠被動收入過生活，然而一名人夫卻喊話，本身已有3間套房收租，近日老婆還想再買一間250萬的房子，預計月收8500元，剛好打平貸款，繳完20年後就成為正式收入。看似穩賺不賠的投資方法，卻讓原PO好猶豫，詢問「老婆是對的嗎？」

「房東之路已過4年！」一名男網友在《mobiel01》透露，他與老婆育有2孩，老大4歲、最小僅1歲半，一家四口與父母同住，每個月孝親費、生活開銷需花5.5萬元。收入部分，原PO月賺7萬元、存款有70萬；而老婆是女強人，月薪多達12萬元，存款推測有100萬以上，一家六口生活無憂。

不僅如此，小倆口生財有道，另擁有3間套房、2車位，每個月靠被動式收入可進帳3萬元，扣除房貸、稅務、管理費後，還可多出1萬元收入。如今過著人人稱羨的房東人生，最近老婆大人又有大膽的想法，打算再買一間230萬元的套房，讓原PO猶豫不決。

原PO說，套房整理費粗估20萬元，總計250萬元，兩人需準備70萬頭期款，預計未來每月能收租8500元，「繳房貸打平差不多」，而老婆狂洗腦他，繳完20年後，就是開始正收入的時候，就算房子折舊、打對折轉售都賺錢。

「所以老婆是對的嗎？頭要繼續用力洗嗎？」原PO無奈發文求助，反掀起大批網友讚爆，「看來你娶對老婆了！以後退休躺著賺了」、「你老婆眼光比你遠，20年後你房貸也清了，跟父母住的也差不多繼承了，等於你退休靠兩間房子去養了，還不用怕缺大條的。只要地段不錯就洗吧，買房產還是要靠點眼光的，很多人50幾才有能力洗，你現在能進去洗，已經早你同年的好幾步了」、「一間套房成本250w，租8500元為何不買？我三重40多年約15坪老公寓，租人8000元，這價快20年了，賣的話有人出400多w」、「我覺得很OK耶，將來你不租人，還可以給孩子成家用（成家給他一間小套房、不要的話就賣掉當作買房頭款），如果繼續租人，可能過了20年，就是你退休後的收入來源」。

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▲妻月賺12萬「想買第4間房」　他傻：老婆是對的嗎？超狂金頭腦...網讚：娶對人（圖／mobile01攝）

▲網友認為老婆投資眼光精準！（圖／翻攝自mobile01）

不過也有苦主急勸三思，「過來人，千萬不要在套房上，套房便宜，但是人多，只要遇到有人跳（樓），整棟樓會開始荒廢，10幾20年繳完，那間大樓也廢了，也沒管理員了，跟廢樓差不多。台中超多這種的，當初我也是買在逢甲學生超多的，最後只能租3500 一個月，一間套房都不到賣不到70（萬元），你想的太美好了」、「現在套房超難賣，比豪宅更難賣喔，現在買套房真的是一輩子住套房」。

關鍵字：老婆套房投資包租公房東買房

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