跌破眼鏡！七期「沅林名人硯」交易　默默創屯區紀錄

▲台中七期豪宅「沅林名人硯」。（圖／GOOGLEMAP）



記者黃靖惠／綜合報導

台中豪宅市場回歸七期天下，位於七期、文心森林公園旁的「沅林名人硯」豪宅，14樓戶以總價5710萬元交易，扣除車位後，換算每坪價格45萬元，創今年南屯區豪宅最高單價。房仲業者分析，該社區過去成交多在3字頭價位，如今已看齊區域豪宅行情，屬於少見的增值個案社區。

「沅林名人硯」14樓戶創社區交易第2高價，僅次去年12樓戶單坪46萬元，且與2013年時同樓層戶交易總價4938萬元相比，仍高出772萬元，單坪價格漲幅近2成，為沉寂的台中豪宅市場帶來一絲暖意。



台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰表示，「沅林名人硯」緊鄰文心森林公園，位於七期南側，樓高22層，屋齡6年，當初以戶戶享公園景觀，及全國首座RC耐震住宅為訴求，近年行情落在45萬元，與過去比較增幅達近1成5，雖然單坪45萬即為當地豪宅均價，但其能由過去多在3字頭價位，如今已看齊區域豪宅行情，也是現況少見的增值個案社區。

陳炳辰指出，2019年迄今台中豪宅房市仍處冷靜，草悟道「由鉅大恆」、「 天空樹」兩大豪宅交屋潮歇，豪宅市場回歸七期天下，且觀察今年揭露高價多在6字頭邊緣，一步之遙跌入5字頭，且成交價格上不是未創新高，就是有行無市，社區身價下修更是常見，也凸顯此次交易獨特性。