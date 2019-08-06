裝冷氣！7樓外牆「搏命1小時」加收500　屋主0同理心...網腿軟：3000都願意

▲師傅有繫安全帶，「我很珍惜我的命，還要留著陪老婆小孩」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名冷氣師傅最近接到案子，在7樓外牆的冷氣室外機上，進行安裝動作整整1小時，沒想到加收500元危險施工費用，竟換來屋主毫無同理心的對待，讓他氣憤又不禁感慨，「別人家小孩死不完的概念」。

「我很納悶當初為何入行，說好的技術工...變成踐踏工。」冷氣師傅在爆怨公社提到，那天他到業主家安裝冷氣，就這樣在室外機上待了1小時，僅收個500元危險施工換涼水錢，也被洗臉，對方一副「這樣沒有很危險吧？為什麼還要有危險施工」的姿態，讓他瞬間燃起一把火。

原po表示，危險施工是師傅現場另行議價，畢竟這真的是用性命換取的，且每個人標準不一，不過最基本就是500元起跳，同時他也很想跟對方說，「不然我工具借你，免費教學如何施作，做好我還給你2000元，給你喝涼水」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

眼見師傅雙腳懸空，坐在狹小的空間上，儘管有繫安全帶，仍讓大票網友不禁捏把冷汗，「才500...這冒生命危險，起碼要2000吧」、「危險施工才收500，太犧牲了」、「危險施工收5百，真佛心」、「你的工作空間不足30公分」、「大哥...賣鬧阿，危險施工3000起跳，不然別接，想想家人...值得嗎」、「我裝4樓就付3000，500也太少了吧」。

po文也釣出許多同行，紛紛替他抱不平，「整個人需要出去的，小弟我直接開價1萬2！要不然就加裝籃子，杜絕這種奧客最佳辦法」、「過份，給3000也不做，根本賣命」。事後，師傅又忍不住訴苦，「最近遇到一個房東，坐擁收租不曉得月收幾10萬就這副嘴臉。」

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