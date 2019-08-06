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「嗨！晚安」黑貓半夜說人話　她一看1樓臉綠　師父一爆真相神展開

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▲「嗨！晚安」黑貓半夜說人話　她一看1樓臉綠...師父爆真相：沒有惡意（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲會說人話的黑喵！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／劉維榛報導

農曆7月鬼門開，靈界也有愛貓人士？一名女網友透露，最近家中的黑貓會講「人話」，時常在三更半夜對著1樓喊話，「晚安、嗨、好、沒有喔」，她嚇得飛奔宮廟求助，而師父解釋，是愛動物的老兄弟來訪，「沒有惡意！」

一名女網友在臉書《靈異公社》分享超毛故事，日前剛搬到2層樓的新家，家中成員只有她、2隻狗狗與1隻喵星人，寵物們都非常安靜，家中會發出聲音的就只有電視。奇怪的是，從上禮拜四（8月1日）開始，平時不會喵喵叫的黑色貓咪，會在深夜1至2點左右，竟對著一樓發出人類詞語，「聽的比較清楚的詞彙有，晚安、嗨、好、沒有喔」，讓原PO寒毛直豎。

「我都快嚇死！」原PO透露，尤其鬼門開前一晚，貓咪也曾跑去一樓喵喵叫，「情緒還滿激昂的」，她躺在床上叫貓咪上來，怎料貓咪竟回答「不要、不要！」原PO崩潰跳下床，把燈打開後，慌張抱著狗狗直到天亮。

就怕恐怖狀況再重演，原PO崩潰打給乾媽求救，並赴宮廟求平安，而師父也熟練拿著香幫忙淨空、驅邪，所幸無大礙，原來是愛貓愛狗的好兄弟來訪。師傅也當起陰陽兩界的溝通橋樑，向祂們提醒，害屋主被嚇到一事，而好兄弟表示，「是我家貓先跟他打招呼的，所以他每次經過的時候就順便陪牠玩一下，沒有惡意。」

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▲「嗨！晚安」黑貓半夜說人話　她一看1樓臉綠...師父爆真相：沒有惡意（圖／翻攝臉書靈異公社）

▲網友歪樓直呼，貓咪可上通靈節目了！（圖／翻攝臉書靈異公社）

玄奇的是，原PO驚呼，師父給了淨符之後，家裡的喵星人又恢復安靜狀態，晚上也乖乖睡覺，「不亂講話了。」令人頭皮發麻的貼文一出，掀起網友們忍不住笑虧，「沒事啦！愛動物的阿飄欸」、「哇賽，原來貓真的會講人話！」、「好可愛，其實沒惡意，可能生前也很愛貓狗」、「這個訪客給100分」、「貓兒熱情，飄兒也熱情」、「這訪客不錯，還會道歉」、「狗狗是不是只會對有惡意的才有反應」。

關鍵字：貓咪黑貓人話鬼門開搬家

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