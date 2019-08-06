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八大公辦都更案拚明年全招商　花敬群唯獨不敢肯定「它」

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▲▼住都中心代理董事長花敬群。（圖／記者黃靖惠攝）

▲住都中心代理董事長花敬群。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）推動8大公辦都更案，其中3案今天上午舉行招商說明會，而住都中心代理董事長花敬群出席受訪時表示，目前3大都更案未來規劃可興建商場、商辦以及住宅、店面或者引進新創產業，「但絕不考慮蓋豪宅」，另外5案，除了台電嘉興案外，預計其餘將於明年公告招商。

捷運圓山站西側、信義兒福基地3案今天上午舉行招商說明會，花敬群表示，這3案招商前已完成基地內公私有地主整合，且違章建築戶也整合近9成，力拚年底議約完成，最快2021年將動工，另外5案，除了台電嘉興案外，預計其餘將於明年公告招商。

針對捷運圓山站西側約3000坪基地公辦都更後，花敬群也說，目前3大都更案未來規劃可興建商場、商辦以及住宅、店面或者引進新創產業，「但絕不考慮蓋豪宅」，舉例，捷運圓山站西側的兩塊基地，未來若蓋起豪宅，將阻絕花博公園往保安宮、承德路的人潮，但反觀若引進數位產業，能夠帶動人流，打造一處科技廊帶。

八大公辦都更案　三案先動

住都中心優先推動八大案，包括新北板橋浮洲商業區、新竹建功高中南側、北市信義區兒童福利中心A、B基地、捷運圓山站西側、 行二行三、台電嘉興案、中山女高南側。花敬群表示，針對最先推出這3案力拚今年年底前完成議約，之後權利變換計畫送到市府審議，初估1年到1年半內完成都市更新審議通過，用最快速度預計，將於2021年就能動工。

針對另外5案，他表示，除了台電嘉興案因權利人較複雜，目前進度難以掌握外，其餘像是中山女高南側都更案約2公頃基地，預計明年公告；板橋浮洲商業區都更案，則預計明年招商，由於該塊為商業區、且正對面是亞東醫院，希望能引進像是月子中心、醫美等商業性質服務的產業。

新竹建功高中南側也預計明年有機會招商，他說明，該塊基地因牽涉文資問題，會先由公部門協調後，再開放民間投資，而該塊是很好創新產業聚落，離清華大學大約200公尺，能夠當作科技產業孵化器，與國際產業接軌。

關鍵字：住都中心科技花敬群招商公辦都更案基地

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