2025年超過60％人選擇租屋！　英倫敦租金水準1年漲2.6％

▲原本就是房產熱區的倫敦，因為租屋熱潮再度成為焦點。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦房市自2010年後迎來轉變，由於年輕人傾向將租屋視為一種生活方式，而非無可奈何的選擇，不僅造成租屋人數連年提升，更連帶影響租屋業蓬勃發展、租金步步上漲。到了2025年，倫敦60％的人都可能成為租房一族，而到了2039年，英國全國租屋人數將會超過擁房人數。

根據《房天下》報導，由於租房熱潮興起，許多熱門地區的租金也連年看漲。報導引述統計指出，截至2019年6月20日，英國全國租金水準已比2018年上漲2.6％，尤以英國西南部地區、蘇格蘭及倫敦都會區的增長最為迅速，其中倫敦都會區的租金漲幅更一度高達3.1％，每月租金平均要價1716英鎊（約新台幣6.6萬元）。

最新一項數據顯示，英國目前擁有自己房屋的人數比例約占整個市場65％，相較2010年已經下降5％，若持續目前的租房熱潮，20年內租房人數比例就會超過擁房人數的比例，達到50.7％的新高峰。

回顧2000年時，倫敦僅40％的居民選擇以租房方式生活，當中也僅有26％年齡在20到39歲間的人擁有自己的房產。據普華永道預測，這項數據將會大大轉變，到了2025年，約有60％的倫敦人將成為租房一族。因此，許多房地產熱區會變得更有保值及增值性，在投資客眼中已成為擠破頭也想到手的選擇。