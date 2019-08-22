購屋指標！英最高檔超市「幫房屋增值153萬」　附近有廉價超市小心慘貶

▲Waitrose超市是英國中產階級最愛。（圖／翻攝自Waitrose & Partners）

記者張靖榕／綜合報導

對於想置產的人來說，週邊的生活機能相當重要，若以想在倫敦置產當作投資，除了考慮價格、區域及交通，另外一項反映地區居民生活水準的指標就是「超市」。如英國最高檔超市之一的Waitrose，能為週邊房屋增值近4萬英鎊；廉價超市如Aldi就會使房屋貶值大約6000英鎊。

根據《房天下》引述英國勞埃德銀行（Lloyds Bank）房價統計數據，中高檔超市對於週邊房價具有重要的影響。以英國中產階級最愛的Waitrose超市為例，該連鎖超市自有農場，產出的商品品質非常高，供應的蔬果新鮮且價格高昂，加上超市選址主要集中在西倫敦的精華地段，商品種類豐富，對於週邊房屋的增值作用高達4萬英鎊（約新台幣153萬元）。

略遜於Waitrose的Sainsbury's老牌連鎖超市能使周邊房屋增值3萬英鎊（約新台幣115萬元）；至於同為中高檔超市的Tesco，則能帶來房屋增值2萬英鎊（約新台幣76.5萬元）的效益。

反觀主要分布在倫敦泰晤士河南部偏遠地方的Lidl超市，由於特點是便宜，所以食品的質量較差，連帶影響外界觀感，也是週邊房屋貶值至少4000英鎊（約新台幣15.3萬元）；Aldi連鎖超市則會使房屋貶值約6000英鎊。