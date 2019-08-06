情人節求婚、你買房了嗎？專家祭3守則挑房　保證不NG

▲情侶結婚想買房，專家建議要先考慮未來狀況。（圖／記者陳建宇攝）

記者陳建宇／綜合報導

明天就是七夕情人節，很多感情成熟的情侶也會考慮進入人生的下一個階段——結婚，也有很多情侶會考慮婚前先買房，結婚之後就入住新居。不過情侶或新婚夫妻買房要注意些什麼？房仲業者認為最好提前考慮未來將面對的狀況，把握空間、學區和離家人近這3個原則，就能挑間不後悔的房子。

會考慮購屋的情侶，多半已經對未來人生有所規劃，很可能會步入禮堂結婚，信義房屋市府復興店主任張芷薇表示，如果情侶婚後不打算生孩子，那麼挑房子的原則很簡單，只要離雙方工作地點近就好。但如果情侶婚後打算生小孩，那麼要考慮的項目就比較多。

▲如果未來想生孩子，最好挑選空間足夠的物件，避免3~4年後就必須換屋。（圖／記者陳建宇攝）

張芷薇指出，情侶婚後如果想要生孩子，首先要考慮就是居住的空間，以高雄苓雅區為例，新的2房總價約在600~800萬元，但坪數更大、公設比更低的中古3房總價則在700~800萬元，兩者相去不遠，若未來有孩子挑選中古3房更划算，也不需要3~4年後就面臨換屋問題。

▲知名學區都要儘早設籍，結婚買房時可以就先挑選理想的學區。（圖／記者陳建宇攝）

第2點要注意的是學區，許多知名的學校都是總量管制的學區，如果想讓孩子就讀好學校卡位要趁早，因此結婚買房時就先選好學區，未來就不用擔心無法擠進名校窄門。最後，張芷薇表示，情侶結婚買房還有1個重點就是離家人近，尤其是父母長輩年紀大需要照顧，距離近方便照應，未來生了孩子需要人幫手也方便。