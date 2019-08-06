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房仲堅持他出價太低「不肯向屋主報價」　網揭眉角：是話術！

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▲▼示意圖,工作,談生意,商業,業務,生意,成交,合作,同意。（圖／123rf）

▲房仲在房屋買賣中扮演關鍵角色。（示意圖／123rf）

實習記者黃可昀／綜合報導

一名最近想要買房的網友在PTT發文說，他透過房仲來和屋主討論價格，開出的價格也是參考實價登錄網以後訂定的，很合乎市面上的行情，但是房仲卻堅持「這價格他不會給賣方看」，還一直要他給出更有誠意的數字，最後雙方無法達成共識只好解散，這也不禁讓原PO納悶，「房仲為何一直堅持最低就是他的數字？」

原PO表示，他不久前看中一間蠻喜歡的房子，勇於出價1600萬元卻被房仲直接打槍，對方一直告訴他出價很重要，必須讓賣方感受到誠意，不過「我出的數字也不是芭樂價」，房仲仍遲遲不肯向賣方報價，堅持至少要開到1650萬元，而且「業務自己也說1650屋主不會賣，所以我很納悶，幹嘛要我出1650呢？」他最後和老婆只好找另一家房仲，用同樣的1600萬元出價看看。

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▲網友建議原PO可以找其他房仲討論看看。（示意圖／123rf）

許多專業網友在底下留言指出，「含4%服務費，誠意 = 仲介能拿到服務費」、「屋主有說低於XXXX不要回報吧」、「簡單說，他判斷這個價格不會成，懶得去幫你議價」、「只差50，換仲介試試看」、「只差50萬確實是仲介的問題，他們總是很多話術和伎倆」、「為什麼跟你說買不到又要你出？因為跟你說買得到你一定出更低啊」。

原PO後來將這篇文也貼到《mobiel01》問問其他網友，得到的回應是，「因為賣方有設底價給他，他要是硬去報低價，就會被賣方罵，甚至就不給他賣了。也有可能他不想浪費時間。」也有人說每個房仲立場不同，如果談不攏直接找其他人比較快，「就以我買房經驗，我直接給房仲我的購買價格，再多免談，這房仲就挺有經驗的，把我開的價格再往下扣10%去跟屋主談，一直盧屋主，也讓他自己有10%的空間去跟屋主談。」

關鍵字：房仲買屋賣屋屋主

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