全台房屋逾半老齡化　結構專家推清水模建築抗震

▲建築安全履歷協會創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等。（圖／台灣建築安全履歷協會提供）

記者張菱育／台北報導

全台屋齡超過30年的住宅老屋，共計約410萬戶，佔所有住宅的47.5%，建築安全專家為提升房屋耐震能力，創立結構技師工班，將在工地提供第一線綁鋼筋、釘模板、灌漿等，落實「Alfa Safe耐震系統工法」，興建高品質的「清水模百年建築」，讓這類建築不僅耐震，甚至外牆面不用再打底粉刷。

根據《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，屋齡超過30年的房屋為老舊住宅，對照內政部不動產資訊平台資料，2018年第3季全國房屋稅籍住宅類數量約863萬戶，屋齡超過30年的老舊住宅數量為410萬戶，占所有住宅的47.5%。

建築安全履歷協會推動「建築安全履歷」，今年邁入第5年，執行建案涵蓋宜蘭、桃園、新竹、台南、高雄等地，合作建商包括中麗、德友、京城、名軒、仁發等，目前獲得認證的建案，約有11至12個。

協會理事長戴雲發表示，在下一個5年，將創立工班，落實「Alfa Safe耐震系統工法」，並親自到工地綁鋼筋及訓練團隊，甚至未來也將在工地做第一線混凝土灌漿，以最新的「Alfa Safe系統模板」，蓋出高品質的「清水模百年建築」。戴雲發指出：「這類建築不僅耐震，甚至室外牆面，不用再打底粉刷、直接油漆或貼磁磚與石材，就能擁有超強防水能力。」

▲顧到建築內部鋼筋水泥混凝土結構及施工品質，才能蓋出禁得起地震考驗的建築。（圖／台灣建築安全履歷協會提供）

▲「建築安全履歷協會」理事長戴雲發。（圖／記者張菱育攝）