ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

抽休息券「3小時520」！建商搶賺情人財　自營飯店、motel優惠殺很大

ETtoday房產雲

▲▼ 建商搶賺七夕財。（圖／業者提供）

▲位於台南的汽車旅館「H Villa Inn清水漾」是華友聯開發的關係企業，七夕情人節也有相關活動。（圖／業者提供）

記者陳建宇／綜合報導

高雄的建商除了蓋房子外，也轉投資旅宿業或餐飲，因應七夕情人節紛紛推出應景的活動，大賺情侶財，而每到情人節這樣的特殊節日，情侶們也願意從口袋掏出更多現金，就有旅宿業者表示，情人節的業績比一般日至少增加20%以上。

▲▼ 建商搶賺七夕財。（圖／業者提供）

▲京城建設旗下的「H2O水京棧國際酒店」，針對情人節推出餐飲和住宿方案，都已銷售一空。飲酒請勿過量。（圖／業者提供）

一年一度的七夕情人節到來，相關業者也沒忘記要大賺情侶財，高雄建商京城建設投資興建的「H2O水京棧國際酒店」就推出2種情人節專屬套餐，包括住宿的「浪漫愛戀」住房專案，除包括該飯店Ripple西餐廳的晚餐及早餐各2客之外，還可以入住水漾套房，甚至還有飯店及高鐵左營站之間的免費接送，要價1.5萬元卻已銷售一空。

▲▼ 建商搶賺七夕財。（圖／業者提供）

▲一年一度的七夕情侶們也更捨得花錢，上萬元的五星飯店住宿專案也是被秒殺。（圖／業者提供）

同樣地，該飯店的情人節餐飲套餐「浪漫愛戀饗宴」也已全數賣完，H2O水京棧國際酒店總經理譚逸峰表示，像七夕情人節這樣的特殊節日一定可以吸引更多民眾用餐或是訂房，以該飯店Ripple西餐廳為例，由於平日的業績就很不錯，因此特殊節日來客率和平常差不多，但客單價會提高不少。

而由華友聯開發投資興建的「H Villa Inn清水漾」汽車旅館，雖然位於台南市南區的舉喜重劃區內，周邊生活機能還未成熟，但由於規劃具特色，也吸引許多年輕情侶到此度過情人節，清水漾駐店經理黃逸群表示，該公司從8月1日到8月14日推出每日抽獎，獎項包括免費加休1小時或休息3小時只要520元。

▲▼ 建商搶賺七夕財。（圖／業者提供）

▲業者表示情人節這種特殊節日，業績會比平常增加20%以上。（圖／業者提供）

另外清水漾在情人節當天住宿也有贈品，按照入住人數贈送泰迪熊香皂，也能為客戶量身訂做氣球裝飾，包括求婚、周年紀念、生日等，加價3000~4099元不等。

黃逸群指出，像情人節這樣的節日年輕族群非常敢花錢，包括餐飲和住宿等花費5000元以上也不手軟，而根據該公司統計，遇到如西洋情人節、七夕等特殊節日，業績會比一般日成長20%以上。

關鍵字：七夕情人節H2O水京棧京城住宿清水漾華友聯

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

房仲堅持不向屋主報價　網揭：是..

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

好市多賣房　師傅：真的裝過冷氣

「晚安」黑貓半夜說人話…她臉綠

月薪9萬夫妻問：蘆洲買房好？網..

台中人信奉好市多？內行人揭真相

「台灣地王」農林董座換人當　三..

「地下室到4樓」喊1萬！油漆師..

黃國昌嗆：下個會期推「囤房稅」

房東2條件…約到期退2萬4　網..

ETtoday房產雲

最新新聞more

冷氣省電關鍵在室外機　環保建築..

建商搶賺情人財　自營飯店、mo..

「台灣地王」農林董座換人當　三..

台中人信奉好市多？內行人揭真相

抓緊土地成本！經國特區土地標售..

房仲堅持不向屋主報價　網揭：是..

建案得獎與否　業者：助攻賣房有..

1/3租金花在公設　歐舒丹咖啡..

全台房屋逾半老齡化　結構專家推..

地坪水泥澆灌！他「白天猛澆水」..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366