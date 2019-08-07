抽休息券「3小時520」！建商搶賺情人財　自營飯店、motel優惠殺很大

▲位於台南的汽車旅館「H Villa Inn清水漾」是華友聯開發的關係企業，七夕情人節也有相關活動。（圖／業者提供）

記者陳建宇／綜合報導

高雄的建商除了蓋房子外，也轉投資旅宿業或餐飲，因應七夕情人節紛紛推出應景的活動，大賺情侶財，而每到情人節這樣的特殊節日，情侶們也願意從口袋掏出更多現金，就有旅宿業者表示，情人節的業績比一般日至少增加20%以上。

▲京城建設旗下的「H2O水京棧國際酒店」，針對情人節推出餐飲和住宿方案，都已銷售一空。飲酒請勿過量。（圖／業者提供）

一年一度的七夕情人節到來，相關業者也沒忘記要大賺情侶財，高雄建商京城建設投資興建的「H2O水京棧國際酒店」就推出2種情人節專屬套餐，包括住宿的「浪漫愛戀」住房專案，除包括該飯店Ripple西餐廳的晚餐及早餐各2客之外，還可以入住水漾套房，甚至還有飯店及高鐵左營站之間的免費接送，要價1.5萬元卻已銷售一空。

▲一年一度的七夕情侶們也更捨得花錢，上萬元的五星飯店住宿專案也是被秒殺。（圖／業者提供）

同樣地，該飯店的情人節餐飲套餐「浪漫愛戀饗宴」也已全數賣完，H2O水京棧國際酒店總經理譚逸峰表示，像七夕情人節這樣的特殊節日一定可以吸引更多民眾用餐或是訂房，以該飯店Ripple西餐廳為例，由於平日的業績就很不錯，因此特殊節日來客率和平常差不多，但客單價會提高不少。

而由華友聯開發投資興建的「H Villa Inn清水漾」汽車旅館，雖然位於台南市南區的舉喜重劃區內，周邊生活機能還未成熟，但由於規劃具特色，也吸引許多年輕情侶到此度過情人節，清水漾駐店經理黃逸群表示，該公司從8月1日到8月14日推出每日抽獎，獎項包括免費加休1小時或休息3小時只要520元。

▲業者表示情人節這種特殊節日，業績會比平常增加20%以上。（圖／業者提供）

另外清水漾在情人節當天住宿也有贈品，按照入住人數贈送泰迪熊香皂，也能為客戶量身訂做氣球裝飾，包括求婚、周年紀念、生日等，加價3000~4099元不等。

黃逸群指出，像情人節這樣的節日年輕族群非常敢花錢，包括餐飲和住宿等花費5000元以上也不手軟，而根據該公司統計，遇到如西洋情人節、七夕等特殊節日，業績會比一般日成長20%以上。