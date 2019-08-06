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租金1/3花在公設？歐舒丹咖啡店悄撤店　空窗半年找嘸新租客

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▲▼捷運國父紀念館站旁的「L`OCCITANE Café」空租6個多月，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運國父紀念館站旁的歐舒丹「L`OCCITANE Café」撤離半年後，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

捷運國父紀念館站旁是異國美食餐廳一級戰區，連歐舒丹「L'OCCITANE」也曾在此經營全台首間複合式餐廳，但開店3年多，卻在今年農曆年撤離，原店址則長達半年未出租。如今委託房仲在網路刊登招租廣告，挑高5米多店面、權狀坪數將近180坪，開價60萬元。不過房仲業者分析，該店面公設比高，實際使用坪數少，換算單坪租金開價、高出行情，出租有難度。

歐舒丹「L'OCCITANE Café」進駐「國硯」社區一樓店面，近期《591房屋交易網》開價60萬元招租，權狀坪數約179坪，標榜適合餐廳、精品、咖啡複合式，且是三角窗店鋪，內部有送菜電梯，挑高設計。

▲▼捷運國父紀念館站旁的「L`OCCITANE Café」空租6個多月，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運國父紀念館站旁的「L`OCCITANE Café」撤離半年後，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，依照實價資訊觀察，該商圈租金行情，每坪落在4500元，總坪數換算單坪開價符合市況，但再進一步觀察，該大樓公設比高，光是露臺及其他公設占了62坪，實際使用坪數小、虛坪高，且總租金高，再加上目前消費市場偏弱態勢下，屬於條件相較不利物件。

他進一步說明，該店屬於東區外圍，東區本身市況已大不如前，雖然周邊不乏特色餐飲業者進駐，但中、高價餐飲在如今庶民經濟當道，早不受民眾買單，且本該振興當地商機的最大利多大巨蛋成爛尾樓，都讓此處店面租售市場均雪上加霜。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國父紀念館站、鄰近舊鐵道兩側店面，屬於東區外圍區塊，因為租金校正東區商圈來得低，單坪落在5000元左右，吸引許多異國美食餐飲業進駐，沿街空置率低，以總坪數30坪大小的店舖最搶手，反觀大坪數店面、超過20萬元總租金的物件，對餐飲業者吸引力相對較小。

▲▼捷運國父紀念館站旁的「L`OCCITANE Café」空租6個多月，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

▲捷運國父紀念館站旁的「L`OCCITANE Café」撤離半年後，目前開價60萬元招租。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：國父紀念館歐舒丹咖啡廳異國美食租屋網開價

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