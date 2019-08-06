除了價格、建材　高雄人買房還吃這套！業者：助攻賣房有效

▲高雄厝綠建築設計大獎正在投票中，這類獎項對於建案銷售也有幫助。（圖／翻攝高雄厝綠建築設計大獎網站）

記者陳建宇／高雄報導

房子想要賣得好，除了地段、規劃之外，有時候也需要「外在」的助力，例如一些建築相關的獎項，雖然不見得能直接幫助房價，但營造好的形象對於未來維持房價有一定的助益，票選中的「高雄厝綠建築設計大獎」就是如此。

▲高雄有愈來愈多建案規劃為高雄厝綠建築，對節能減碳更有幫助。（圖／高雄市工務局提供）

已經邁入第8屆的「高雄厝綠建築設計大獎」是從2012年開始舉辦，舉辦的目的是為了落實高雄厝環境永續、反映在地自明性及居住建康等3大核心理念，並推動高雄厝綠建築設計、「高雄市綠建築自治條例」及「高雄市建築物設置太陽光電實施辦法」，希望藉由優良建築作品甄選活動，以表揚優良高雄厝綠建築設計建築師、設計師及起造人，並喚起民眾關注生活環境品質的意識。

▲例如3米深陽台這種創新規劃，就是高雄厝的招牌特色。（圖／高雄市工務局提供）

這個獎項就如同高雄市建築經營協會所舉辦的「建築園冶獎」一樣，都鼓勵節能減碳的創新建築設計，高雄市工務局副局長黃志明表示，這些獎項除了表揚在法規內的創新作法之外，從實務操作也能從建商業者得到建議及回饋，也是法規修改的基礎。

黃志明表示，即便「高雄厝綠建築設計大獎」的獲獎者沒有獎金，但是得獎對於建案的廣告效益，就如同社區獲得「優良公寓大廈」一樣，對於房價有保值的效果。高雄市房屋市場調查協會理事長蔡紹豪表示，能夠得獎代表建案受到公部門的肯定，等於政府掛保證，對於現場銷售具有一定的幫助。