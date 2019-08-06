抓緊土地成本！經國特區土地標售　建商加價168元就拿下

▲桃園市政府今日標售，觀音區草漯第二單元、桃園區經國市地重劃區土地。（圖／台灣房屋提供）

記者張菱育／台北報導

桃園市政府今日標售28筆，觀音區、桃園區重劃區土地，總底價為36.6億元，總共收到19封標單，其中11個標號脫標，標脫率僅39.2%，而標脫土地中，有7筆溢價率都在4%之內，其中還有2筆，僅比底價多702元、168元就脫標，溢價率趨近0%。反映開發商抓緊土地成本，價格還是最大考量。

此次價格最高的為經國特區內的商業區土地（水汴頭段25地號），以每坪102萬元、總價4.9億元標出，溢價率8.6%，為該區標售以來第三次站上百萬行情的土地。而最熱門的為草漯重劃區內的土地（草富段598地號），共有6封標單競標，最後以每坪單價25.9萬元標脫，溢價率達8.7%。

本次經國特區標脫的包括3筆商業區，4筆住宅區土地，面積從38.3~490.4坪，得標單價每坪介於49~102萬元；觀音區草漯重劃區則標脫4筆住宅區土地，最小從48.15到125.65坪，得標單價每坪介於12.5~25.9萬元。

台灣房屋經國特區直營店店長辛淑惠表示，目前經國重劃區內住宅區土地成交行情每坪51~54萬元，經國一路帶商業區土地，成交行情每坪81~88萬元，而本次標脫的住宅及商業區土地，仍以格局方正、坪數大具一定開發潛力的為主。

信義全球資產經理王維宏表示，經國市地重劃區屬於早期開發區域，土地詢問度高，加上桃園多製造業，有在地工作人的居住需求，此外，桃園捷運也在興建中，加上部分區域擁有房價親民的優勢，吸引不少雙北市客群進場，桃園捷運沿線的房市，較有自住的剛性需求支撐。