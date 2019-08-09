買1000萬房少付1萬！行政院廢印花稅　2020年買屋免繳「這筆錢」

▲明年買賣房子，民眾可望省下一筆支出。（示意圖／記者黃靖惠攝）



記者董美琪／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前拍板廢除印花稅法，財政官員也表示，將盡快提出「印花稅法」廢止案，最快在下個會期三讀，2020年取消每年約高達120億元的印花稅，這也讓各縣市重要財政收入大減，引起抗議。不過由於，印花稅包括不動產契據部分，這也讓民眾之後買賣房屋時可以省下一筆錢，若以公契總值1000萬房屋來算，將省下1萬元支出。

蘇貞昌日前同意廢止「印花稅法」，可望順利完成三讀。行政院認為，印花稅是個不合時宜的稅制，長期遭工商界質疑與營業稅重複課稅，政府應正面回應工商界的建言。

但由於印花稅屬地方稅，是地方重要財源，也出現反彈聲音。台北市財政局7日發新聞稿「強烈表示反對」，並批評此決策是「中央請客、地方買單」，請行政院在未徵得全國各地方政府同意前，收回廢除印花稅之決策。

國民黨主席吳敦義7日主持中常會時強調，印花稅是地方重要稅收，蔡政府廢除印花稅是「慷地方之慨」，起碼應補足因此造成地方的財政缺口，否則就是不道德、不負責任。

▲國民黨團批評蔡政府廢除印花稅決策草率，政策買票。（圖／記者屠惠剛攝）



財政部回應，廢除印花稅之後，將會依照法律規定補足財源缺口，至於補助規模應該如何訂立，將會找地方政府共同討論。財政部長蘇建榮日前表示，改課營業稅也是可以考量的配套之一，但是最直接方法，像當年土增稅減半的方式編列預算來支應。

財政部表示，目前很難以新增稅目或者是編列「計畫型補助」來補足地方財源，但是已經來不及編入明年的預算，如果印花稅廢止若2020年就要上路，缺口部分由主計總處與地方研商。



對於會買賣房子的民眾而言，印花稅中不動產契據部分，也可以省下一筆錢，如果房子公契總值（房屋評定現值＋土地公告現值）1000萬，將可省下1萬元稅收支出。

目前，在未取消印花稅之前，一般民眾在不動產買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權時，要申報繳納印花稅，按公契總值（房屋評定現值＋土地公告現值）×1‰計算，通常是買方繳交，不繳將無法過戶。

▲近年印花稅收情形。（圖／財政部提供）