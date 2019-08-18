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超越百年的建築！結構教父戴雲發創「新耐震工法」　將親自下海綁鋼筋

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▲戴雲發研發的Alfa Safe工法經過「國家地震中心」的測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的抗震韌性較傳統工法提升近1倍。（戴雲發提供）

圖文／鏡週刊

被建商譽為「結構教父」的建築安全履歷協會理事長戴雲發，在推動了建築安全履歷15年後又有創舉，他研發推出新的Alfa safe耐震系統工法，為了落實這套工法，他將親自到工地綁鋼筋及訓練新團隊。

剛過55歲生日的建築安全履歷協會理事長戴雲發感性的說：「40歲生日那年，我給自己一些期許，希望花5年的時間帶動台灣對建築結構的重視，沒想到這條路那麼難走，一走就是15年。」

頂著台大土木工碩士的戴雲發，原本擔任結構師，15年前開始致力於推動建築結構安全，在5年前成立「建築安全履歷協會」，推動有血統證明的「建築安全履歷」。

他製定蓋房子的SOP標準作業流程，尤其是最關鍵的鋼筋綁紮及混凝土品質，全程以影像紀錄，並推動建案標準認證機制。

傳統RC牆裡外需加上5公分厚的混凝土，增加建築物重量，「Alfa Safe系統模板」不用再打底粉刷，可蓋出類似清水模的耐震建築，也會大大降低漏水的機率。（戴雲發提供）

▲傳統RC牆裡外需加上5公分厚的混凝土，增加建築物重量，「Alfa Safe系統模板」不用再打底粉刷，可蓋出類似清水模的耐震建築，也會大大降低漏水的機率。（戴雲發提供）

由戴雲發執行建築安全履歷的建案涵蓋宜蘭、桃園、新竹、台南、高雄等地，包括中麗建設、德友建設、京城建設、名軒建設、仁發建築、築立建業、好瀚建設等響應合作，目前獲得認證的建案約有11至12個。

看似漸漸萌芽的建築安全履歷，戴雲發卻坦言，「落實建築安全履歷及施工細節品質透明化的過程其實並不容易，「不想浪費時間在遊說，決定直接在做工的地方執行，因此研發創新建築4.0『Alfa Safe耐震系統工法』，在建築及結構規劃初期即導入，並利用自動化加工技術在工廠彎折鋼筋，使其一體化與配件化，來解決建築工人現場綁紮施工不易的問題。」

此Alfa Safe工法已經過「國家地震中心」的測試，其中「Alfa Safe柱中柱」的抗震韌性較傳統工法提升近1倍、「Alfa Safe系統牆」的抗震韌性較傳統牆提升約33％，耐震能力更提升，也能更確保建造的房屋更安全穩固。

有結構教父之稱的建築安全履歷協會理事長戴雲發，在推動１５年的建築安全之後推出創新工法，為了推廣，他將親自到工地綁鋼筋訓練團隊。

▲有結構教父之稱的建築安全履歷協會理事長戴雲發，在推動15年的建築安全之後推出創新工法，為了推廣，他將親自到工地綁鋼筋訓練團隊。

戴雲發說，今年是921大地震屆滿20週年，為了落實「Alfa Safe耐震系統工法」，將親自到工地綁鋼筋及訓練團隊，未來也將在工地做第一線混凝土灌漿，以最新的「Alfa Safe系統模板」蓋出超高品質的「清水模百年建築」，這類建築不僅耐震，甚至室外牆面不用再打底粉刷，即可直接真實呈現，或直接油漆或貼磁磚與石材，就能擁有超強防水能力，並可成為「超越百年的建築」。

戴雲發表示，面對即將開始的危老都更改建潮，若能將最高端、科技的建築工法導入，民眾就能住到一百年都不需要被都更的優良安全住宅。


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