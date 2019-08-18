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想下手買屋！他求問「台北市哪捷運站最精華？」　網推：這站完勝全台北市

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▲▼台北萬豪酒店Taipei Marriott Hotel,捷運文湖線,大直美麗華。（圖／記者湯興漢攝）

▲捷運文湖線。（圖／記者湯興漢攝）

記者董美琪／綜合報導

台北市交通發達，到哪都有捷運、公車相當便利，不少專家更認為「逐捷運而居」是房子最抗跌的方式。一名網友日前在PTT發文請問「台北市哪捷運站最精華？」並表示自己想要買房，列舉了幾個捷運站請教網友，不少人紛紛留言建議，一位自稱自己是天龍人更列出4站直言，地點地段、交通及環境舒適度很重要。

一位鄉民想要在台北市買屋，近日寫道「去過北投、南港、松山、台北車站、忠孝復興、中山站……還很多沒去過，最近積極想瞭解台北市，邊看可以就準備下手一間，台北市版友們有推薦台北那樣捷運站最精華嗎？謝謝～～」

po文一出，引起房屋板的鄉民們熱烈討論，「唯一推薦大湖公園站跟文德站」、「小巨蛋站,最不擁擠的巿中心站,運動場最多,最適合居住」、「信義安和站啊，被仁愛路信義路安和路敦化南路包著，雙仁愛學區，著名私校走路就到」、「信義安和站超優，要什麼有什麼！」、「大直，懂的人才懂」、「台北車站三鐵共構才是無敵中的無敵」、「捷運站旁，可以賣到天價，當然只有象山站」、「內湖碧湖公園，AIT旁，民權東路六段，住家環境也不錯」、「台北車站才是精華中的精華」、「東門跟中山吧，進可攻退可守」。

▲▼捷運辛亥共構宅敦南捷境標售。（圖／記者呂佳賢攝）

▲許多人在北市買屋，喜歡「沿捷運看房」。（圖／記者呂佳賢攝）

不過，一位自稱天龍人來回覆，「先釐清什麼是『精華』交通？居住環境？周邊機能？綜合來看好像台北車站最精華，但其實我們天龍人來看台北車站周邊又擠又亂，不會想住那」、「如果以基本的地點地段、交通、環境舒適度我覺得以下4個：中山站（是綜合最精華的，離台北車站近）、東門站（淡水線、蘆洲線雙捷運，周邊重大機關設施）、劍南路站（不是雙捷運，只有文湖線，但周邊環境舒適度屌打全台北市，而且幾站就到機場站）、大安站（文湖線、淡水線雙捷運，學區好，巷內環境還不錯）。

他表示，另外像是民權西路站（雙捷運，近台北車站）、信義安和站、大湖公園站（以為蠻多人不知道，是個優站）、善導寺站（近台北車站又有華山藝文中心）也還不錯。至於地點好，但環境舒適度差，他認為是：台北車站、北門站、松江南京站、忠孝新生站及忠孝復興站。

網友看完這位「天龍人」的分析，紛紛回應「劍南路站？跟我開玩笑？」、「永春站也算生活機能強又可選老公寓或新大樓重劃區的」、「中山站+1」、「東門+1」、「居然沒有大直站」、「推大直站但買不起」、「怎麼會有中山站？」、「象山站若不是太近隧道、近墳墓、沒什麼好學區，會考慮，街廓真的不錯」、「中山站只是商業區 居住根本不適合」、「中山站要是有大直的住宅區規劃一定賣翻天」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，中山區一直以來是北市交易量最大的地區，以小宅產品為大宗，交通四通八達、離市中心近、機能完善，最重要的是價格比起其他區便宜一些，若年輕人有足夠預算，可考慮此區先下手。

關鍵字：房產雲捷運

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