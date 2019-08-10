ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚　買菜也能這麼潮

ETtoday房產雲

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同。）

記者林彥臣／綜合報導

擁有百年歷史的南門市場以販售乾貨、熟食聞名，更是許多台北人從小到大的回憶，由於建物老舊台北市政府將於11月原址拆除重建，現在新南門市場的3D設計圖也曝光，設計感相當時尚，讓買菜也變得很潮很有質感。

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據最新曝光的3D立體圖，未來的新建的南門市場會有12樓，外觀採用大量的落地窗玻璃，文青風格的設計相當有質感，讓網友感到十分驚豔，在地下1、2樓的部分則將與捷運共構。

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在市場內部的部分，攤位陳設不僅窗明几淨也更加時尚，動線也設計也變得更加簡單明瞭，加上充足的照明，整個環境宛如置身百貨公司，揮別菜市場陰暗潮濕的形象。

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台北市公有南門市場成立於1907年，1981年全體攤商現在的南門市場大樓當中，由於南門市場大樓建物未能符合現行的耐震規定，且混凝土的氯離子含量偏高，經北市府評估之後，配合捷運萬大線工程，市場將遷往杭州南路與愛國東路口的中繼市場，在今年9~10月會完成搬遷，預計2023南門市場將在原址興建完成，占地3937平方公尺。

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新南門市場的設計圖在PTT八卦板上也引發討論，網友表示，「可以推市場外國人觀光」、「好像北歐的市場」、「看起來還不錯，應該有吸取之前一些夜市或賣吃的商場改建經驗了，賣吃的也能進步弄的乾淨」、「真滴漂亮」、「信義區有貴婦百貨，中正區有貴婦市場」、「早該如此」。

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字：南門市場設計圖捷運萬大線落地窗時尚PTT九典聯合建築師事務所

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

讀者迴響

熱門新聞

她8月電費繳10912元　網1..

地震猛搖！他秒開門被阻止.....

她買大創發票收納神器　網喊買！

家事婦必學！3大吃電怪獸節電術..

苦等房屋「白菜價」　3種房屋未..

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

蝸居不悲催！不用花大錢　7招創..

老屋變豪宅！主臥沒衛浴…藏洋蔥

妻賺12萬想買第4間房…他好猶..

高樓地震風險更大？網：被埋住的..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新南門市場設計圖曝光！玻璃落地..

蝸居不悲催！不用花大錢　7招創..

家事婦必學！3大吃電怪獸節電術..

蝸居升級！大人的玩具屋」羨慕炸..

天花板材料藏黑心…達人曝3招自..

老屋變豪宅！主臥沒衛浴…藏洋蔥

地震猛搖！他秒開門被阻止.....

「省錢為買房」他喊痛苦　網秒勸..

海漂垃圾堆滿壯圍沙灘　房仲志工..

高市解編公設保留地　逾3.6萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366