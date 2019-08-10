「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚　買菜也能這麼潮

▲「新南門市場」設計圖曝光！玻璃落地窗超時尚 。（圖／九典聯合建築師事務所授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同。）



記者林彥臣／綜合報導

擁有百年歷史的南門市場以販售乾貨、熟食聞名，更是許多台北人從小到大的回憶，由於建物老舊台北市政府將於11月原址拆除重建，現在新南門市場的3D設計圖也曝光，設計感相當時尚，讓買菜也變得很潮很有質感。

根據最新曝光的3D立體圖，未來的新建的南門市場會有12樓，外觀採用大量的落地窗玻璃，文青風格的設計相當有質感，讓網友感到十分驚豔，在地下1、2樓的部分則將與捷運共構。

在市場內部的部分，攤位陳設不僅窗明几淨也更加時尚，動線也設計也變得更加簡單明瞭，加上充足的照明，整個環境宛如置身百貨公司，揮別菜市場陰暗潮濕的形象。

台北市公有南門市場成立於1907年，1981年全體攤商現在的南門市場大樓當中，由於南門市場大樓建物未能符合現行的耐震規定，且混凝土的氯離子含量偏高，經北市府評估之後，配合捷運萬大線工程，市場將遷往杭州南路與愛國東路口的中繼市場，在今年9~10月會完成搬遷，預計2023南門市場將在原址興建完成，占地3937平方公尺。

新南門市場的設計圖在PTT八卦板上也引發討論，網友表示，「可以推市場外國人觀光」、「好像北歐的市場」、「看起來還不錯，應該有吸取之前一些夜市或賣吃的商場改建經驗了，賣吃的也能進步弄的乾淨」、「真滴漂亮」、「信義區有貴婦百貨，中正區有貴婦市場」、「早該如此」。