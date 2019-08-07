情人節免組去死去死團　單身狗另類選擇「共生公寓」自嗨

▲台北共生公寓。（圖／翻攝自591房屋交易網）



記者黃靖惠／綜合報導

七夕情人節到來，就連行政院趁機搶搭話題，宣傳青年租屋補助方案，情侶為了減輕壓力選擇同租一間房，但也因爭風吃醋、情侶吵架破壞家具等案件頻傳，部分房東不願意租客是情侶，不僅如此，根據《屋比房屋比價平台》彙整數據顯示，30歲以下的情侶共同薪資3分之1，可負擔2.2萬元房租，只租得起北市10坪套房，但在新北則有機會能租到30坪住宅。

《屋比房屋比價平台》彙整主計處平均薪資數據，情侶們每月平均收入3分之1支付房租，以各年齡層可負擔租金，30歲以下情侶每月總收入最高達可達6.8萬元，拆分平均可負擔租金在2.2萬元；而40歲以下情侶平均收入最高近8萬元，每月可負擔租金在2.6萬元。

▼台北共生公寓。（圖／翻攝自591房屋交易網）



與雙北市租屋行情交叉比對，北市10坪套房每月需1.7萬元、30坪整層住宅則需4.5萬元；退而求其次租在新北10坪套房1.2萬元、30坪整層住宅2.3萬元。

換句話說，假設30歲以下情侶共同薪水1/3可負擔2.2萬元房租，在台北只能租10坪小套房，但若到外圍新北則有機會找到30坪整層住宅。

還未脫魯的單身狗們也不用抑鬱，最近2年突然變搶手的「共生公寓」，主打租屋能有家的感覺、認識志同道合朋友。根據《屋比房屋比價平台》彙整網路待租資料統計，共生公寓2017年的網路待租量0，一直到今年全台網路待租量體就有30間，較去年同期增加了94%，快翻倍漲，而這類物件集中在房價最高的「台北」為主，佔比45%，佔全台將近快一半的量。

▼台北共生公寓。（圖／翻攝自591房屋交易網）



對屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，共生公寓看準目前年輕人交友不易、都會區中居民互動少，缺乏「家」的感覺，藉由更寬敞的「公共空間」舉辦大量活動聚餐，讓租客能有家的感覺，也讓單身的民眾，有認識異性的機會，因此市場需求度有攀升的趨勢。

陳傑鳴表示，目前共生公寓又可分為「女性共生宅」、「寵物共生宅」、「青年共生宅」、「學生共生宅」、「文創共生宅」、「老年共生宅」等6大類，一般民眾認為共生宅住戶可能較多，租金會更便宜，但觀察市場可發現，這些共生住宅租金並沒有特別低，有的甚至因為公共空間的風格強化，租金價格甚至比一般租屋物件還貴。