台灣地王變天！三陽機車董座入主　150座大安森林公園土地歸他管

圖、文／鏡週刊

有台灣地王稱號的上市公司台灣農林，手上擁有的土地面積相當於150座大安森林公園，因擁有龐大土地資產，隨著每3年一次董監改選到來，今年再度上演經營權爭奪戰，原本延續上屆，以董事長林金燕為首的公司派對上市場派大股東詹連凱，今年三陽董事長吳清源也加入戰局，最後由吳清源勝出。

▲有台灣地王稱號的上市公司台灣農林，近期董事長改由吳清源擔任。（圖／鏡週刊提供，下同）



手握近4,000公頃土地的農林，因擁有龐大土地資產，近年不斷上演經營權爭奪戲碼，尤其今年大股東洗牌，包括三陽董事長吳清源、維他露董事長邵瑋霖及中纖集團等，都名列其中，為今年面臨經營權之爭的農林再添變數。

不過，上週四（8月1日）農林召開股東臨時會改選董監事，最後達成大和解，推選吳清源擔任新董座，朝向「三方共治」的方向發展。

吳清源對一般人來說，是相當陌生的名字，但提到三陽機車大家可就不陌生，前年，吳清源以市場派之姿入主三陽，去年交出營收313億元，每股盈餘1.26元、獲利倍增的好成績，除了專注本業，他經營觸角也相當多元，運用不動產開發經驗，積極活化三陽土地資產。

去年10月，吳清源再透過三陽子公司上揚資產買進農林，陸續拿下11.91％股權成為第一大股東，埋下他入主農林的伏筆。果不其然，上週四，農林召開股東臨時會改選董監事，最後在吳清源的號召下和平收場，他拿下2席董事、1席獨董，各方也推選吳清源擔任新董座，讓已糾葛3年的農林經營權之爭暫告一段落。

隨著新的經營團隊成形，各方代表對公司未來看法也相當樂觀，林金燕會後表示：「吳董（吳清源）在土地開放方面很有經驗，未來農林將藉助他的長才，另一方面，公司也將專注發展茶葉本業，把茶事業做大。」期待能一掃去年虧損的陰霾；維他露董事長邵瑋霖則說：「未來就跟著新團隊的規畫走，希望大家往共好的方向出發。」



更多鏡週刊報導

【地王變天2】搶當地王內鬥9年 他出席會議1小時全擺平

【地王變天3】為何百年茶廠超搶手 滿手現金的富豪都想入主

【地王變天4】一夕變地王老闆 他最想做這2件事