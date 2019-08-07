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他預算4000萬想買「板橋電梯4房」！　房仲勸退：這2年先別買了

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▲▼捷運環狀線板橋站鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

▲捷運環狀線板橋站鳥瞰。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者黃可昀／綜合報導

一名網友打算在板橋買一間60坪以上且4房的電梯大樓，預算是3000萬元到4000萬元，最近剛好看到一間很心動的，房仲卻突然語重心長地告訴他「我建議您，這2年先不要買了」，因為市場已經翻轉，很多成交價都在創新高，過幾年再出手會比較划算。

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲房仲勸原PO今年房價上漲，暫時先別買。（圖／記者林敬旻攝）

這名網友在PTT指出，當初他看中這間房時，房仲就老實跟他說「這間房子沒房貸，屋主也已經買了新房子，一樣沒房貸」，而且也不願意介紹別間給他，因為這2年的房價屢創新高，現在買很可能會吃虧。

原PO無奈表示，「自住就是盤，就算知道貴，也要買下去？還是不想當盤子 但是就要再多等幾年？」部分網友回應，房仲的說法可信度很高，因為今年下半年和明年的國際局勢非常不穩定，「以香港局勢來看，戰爭都有可能」，所以在這種緊張的情勢下，房市與股市有可能會一起崩盤，「到時候就是撿便宜的時候，確實不急於現在入場。」

有其他人點出，「四房在雙北來講是硬需求的，價格死硬也正常」、「先不管仲介說啥，你自己都說看很久了，那市況怎樣應該，冷暖自知吧？」「今年真的比去年硬，不急就等」、「再等幾年變更貴怎麼辦？」

關鍵字：板橋房產房仲房地產

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