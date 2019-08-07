冷氣省電關鍵在「室外機」　環保建築狂人3秘訣傳授：很多人都不信

▲「環保建築狂人」教導省錢冷氣的方法。示意圖非當事人。（圖／記者劉維榛攝）

記者葉國吏／綜合報導

日前一位網友在臉書分享「變頻冷氣連開2個月」，結果電費只有1018元，驚呆許多人。有「環保建築狂人」稱號的謝孟霖在臉書分享「吹冷氣省電」3招，透露要省電關鍵就在於室外機。

▲謝孟霖表示，室外機上貼的規格表代表這台冷氣在何種情況下能發揮最佳效率。（圖／網友謝孟霖提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

謝孟霖在文中指出，想要省電吹冷氣，要先看一下室外機的標籤，因為這代表這台冷氣的規格，第一項「能力範圍」代表冷氣在何種情況下會「最有效率冷房」，換言之，如果超出負荷值的話，耗電量就會高達2倍之多。

謝孟霖另外也提出3點讓冷氣在最有效率下運作的方法，第一是「減少熱負荷」，做好房子的遮陽隔熱，冷氣工作量少就會省電。

▲冷氣如果使用「急冷」功能會讓電費暴增。

第2則是別使用「急冷」功能，不要一開機就把溫度設很低，讓冷氣在高負荷下運轉是沒效率，最好是提早開冷氣、並按下省電按鈕，冷氣便可在有效率的額定功率下運轉，冷房快又省電。

第3則是要注意室內機、室外機濾網清潔，並且不要加裝格柵，好讓室外機的熱交換效率維持應有水準。

謝孟霖也透露，其實冷氣開久一點、早點開，甚至不要關，都有機會比較省電，「很多人都不相信」。不過他也建議屋內必須要有隔熱良好的空間，不然就算是變頻冷氣也會難在額定功率下運轉。