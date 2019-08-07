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總價、自備「雙低」滿足首購族　興富發3個月賣200億關鍵曝光　

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▲▼興富發,夢幻誠。（圖／翻攝自夢幻誠臉書專頁）

▲興富發台中烏日區預售案「夢幻誠」，磁吸區域客買單。（圖／翻攝自「夢幻誠」臉書專頁）

記者詹宜軒／台北報導

3個月銷售200億？！有營建營收王之稱的興富發，日前公佈5~7月旗下建案銷況，全台8個城市、至少40筆銷售中的建案，總銷金額竟達200億元，不只令市場吃驚，就連集團總裁鄭欽天也直言：「近4年首見！市場回神了。」而根據該集團統計，銷售最佳區塊在台中市，3個月賣出逾千戶，另外，高雄、雙北表現亦十分突出，包括首購型、豪宅型產品的銷售，都大有斬獲。

根據興富發集團的統計，5~7月全台8個城市、共計40筆銷售建案，其中，以台中、高雄及雙北等3區域表現最佳。台中市在3個月中的總銷戶數超過千戶、總銷金額約87億元，最熱銷建案為烏日區的「夢幻誠」、8期重劃區的「文心愛悅」，興富發表示，「這2案都是未公開建案，潛銷期就能造成熱銷，除低總價及產品規劃吸引人，主要在於根據青年負擔、規劃優付方案，也是一大誘因。」

以「夢幻誠」為例，總價尚未正式公開，全案則標榜買2房自備38萬元起、買3房自備58萬元起；「文心愛悅」所處的8期重劃區，區域主力總價帶在2500萬元左右，而該案則主打千萬總價，加上低自備78萬元起。2案詢問度高、合計銷售更逾千戶。

▲▼興富發大悅建案業配。（圖／記者李毓康攝）

▲「興富發大悅」銷售中心。（圖／記者李毓康攝）

而高雄3個月總銷金額超過35億元、銷售戶數達432戶，平均1個月銷售超過140戶，貢獻最大的建案如「美樹大悅」、「文化潤隆」等，基地分別位於三民、苓雅區，區段位置佳，加上總價設定在500萬元上下可入手的區間，成為首購族熱議標的。

雙北市5~7月總銷金額約31.36億元、總銷售戶數322戶，興富發透露，「台北市包括『雙湖匯』、『圓山1號院』等豪宅案的貢獻，也不容小覷。」其中，Q2交屋的「雙湖匯」規劃63、75、150坪產品，周邊有成熟商圈，好樂迪、湖光市場、捷運內湖站CITYLINK共構商場等，光是6月份，就曾創下單周銷售7戶的紀錄。而「圓山一號院」未售戶別僅餘個位數，已近完銷，6月份也有單周賣3戶的紀錄。

▼「雙湖匯」建案外觀。（圖／興富發提供）

▲▼興富發,雙湖匯。（圖／興富發提供）

新北市熱銷個案如江翠北側重劃區「興富發大悅」，標榜4字頭房價，加上主打簽約、訂金、開工款29萬元起的優付方案，對買不起房的雙北首購族來說，負擔相對輕鬆。而未正式公開的林口A7重劃區「華悅城」、新莊「捷仕堡」，自備款在29~49萬元起的區間，也累積相當訂單。

關鍵字：興富發文心愛悅夢幻誠大悅文化潤隆雙湖匯圓山1號院捷仕堡首購

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