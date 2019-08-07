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算盤打得精！富人買中山北路飯店改建案　每坪砍價17萬入手

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▲▼台北市中山區「遠雄富都」豪宅，中山北路二段122號。（圖／翻攝自Google Map）

▲中山區「遠雄富都」豪宅，今年6月揭露8樓戶交易。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

北市中山北路再添2枚億元豪宅！遠雄集團創辦人趙藤雄自擁一戶的豪宅「遠雄富都」，今年6月揭露8樓雙戶交易，拆算車位每坪單價90.9萬元，但是前一手屋主於2011年以每坪單價108萬元購入，也就是這次的買家約以85折價格買進。

根據最新實價揭露，「遠雄富都」今年6月揭露8樓戶交易，總價2億1288萬元，拆算車位每坪單價90.9萬元，面積284.51坪，買家為李姓自然人，一次購入同層2戶；而「天母紘琚」揭露17樓戶交易，總價1億6650萬元，每坪單價103.92萬元，面積201.4坪。

觀察實價登錄歷史資料，位於中山區中山北路二段的「遠雄富都」，共有29筆成交資料，每坪成交單價在81.7~148.2萬元，高樓層成交單價都在百萬上下，最高單價為2013年成交的14樓戶，每坪158.1萬元。而此次交易的8樓戶，前一手屋主於2011年以每坪單價108萬元購入，也就是賠售了15.8%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，由於當時為市場相對高點，故能創造逼近160萬元的單價，而中低樓層的成交單價則在每坪84~92萬元之間，故今年6月這筆交易單價90.9萬元，應符合目前市場行情。

「天母紘琚」位於士林區中山北路七段81巷28弄，實價登錄至今共有12筆歷史成交資料，最高單價為2016年成交的9樓戶，每坪121萬元。

住商不動產天母西路加盟店副店長詹金英指出，天母區域的豪宅平均成交價在100~150萬元之間，會根據建商的品牌、建材品質、公設條件等差異，在價格表現上有所不同，近期豪宅買氣熱絡，主要是因為豪宅市場下修，讓買方較有意願進場所致。

此次豪宅交易都位於中山北路上，郎美囡指出，此路段雖然並非傳統豪宅地段，不過沿路亦充滿林蔭，豪宅市場尚佳的時期，中山北路也推出不少大坪數的豪宅建案，但受到房市盤整衝擊，近年建案都難創高價，中山北路上屋齡10年的大樓平均成交單價約每坪81萬元，且不時有降價轉售的交易。

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