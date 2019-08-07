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老師傅吊3樓...一個動作慘癱瘓　冷氣哥轉行：命沒這麼廉價...勸世文讚爆

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▲冷氣,大樓（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老師傅吊在3樓安裝冷氣，豈料繩結鬆了，終身癱瘓！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「不要為了五斗米折腰，自己的命沒有這麼廉價！」一名曾擔任冷氣師傅的男網友透露，不會因為收取危險施工費，就冒著生命危險在高空安裝冷氣，畢竟命只有一條，日前帶他入行的師傅，就是因施工而摔樓，一輩子永久癱瘓。

一名男網友在臉書《爆怨公社》大吐職業辛酸淚，他原本擔任冷氣師傅，在去年毅然決然改行維修冷凍設備，原因是當初帶他入行的師傅，某日到客人家3樓安裝室外機，身上只有套上繩圈，一時輕忽危險度，結果繩結鬆掉，當場慘墜至1樓，不幸中的大幸是，寶貴性命救回來了，「現在下半身永久癱瘓，只能坐輪椅！」

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▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安全第一，千萬別拿命試！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

加上，近日有同業也在臉書社團抱怨刁蠻奧客，像是爬7樓外牆裝冷氣，在外頭懸命1小時施工，想加收500元危險施工費用，怎料對方一副「這樣沒有很危險吧？為什麼還要有危險施工」的姿態，不禁讓人火冒三丈。

原PO心有戚戚焉表示，自己也曾在高空中施工，但事前絕對會到現場勘查、評估安全性，一旦超過2樓又無立足點，「我都是一律請吊車配合」，吊車的費用最貴可能破萬元。想當然，客戶一定會碎念嫌貴，原PO也不是省油的燈，會拿出相關新聞舉例，接著反擊「如果我摔下去gg，你家就會變凶宅喔，你家的房價也會跌個百萬，吊車費用全是給吊車公司的，我一毛錢也沒多收，只收基本安裝費，而且你又不是每個月都要裝冷氣，有必要省這點小錢嗎？」

▲吊3樓繩鬆了！老師傅一生癱瘓　冷氣哥轉行：命沒這麼廉價...勸世文讚爆（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲勸世文被網友讚爆！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

通常，有人性的客戶會摸摸鼻子答應，若是碰上零同理心的客人，原PO也乾脆放生不做了。他自認，以前從事這一行，絕對不收危險施工費用，畢竟生命安全擺第一，倘若沒有最安全的施工位置，「就算給我上萬的安裝費，我也是拒絕，讓他自生自滅，不要為了五斗米折腰，自己的命沒有這麼廉價！」

另外，原PO也無法苟同，有同業為了幾百元、幾千元就妥協上工，收了危險施工費還要抱怨不斷，「我覺得冷氣師傅也要負責！」超中肯的文章一貼出後，掀起眾多網友點頭讚爆，「鐵齒的，中一次就爽了，版主的觀念非常好！」、「命只有一條，大大您的決定是對的」、「 觀念正確，消費者是需要教育的，不能一昧為利縱容又一面埋怨」、「吃人家頭路的沒辦法選擇，畢竟自己不是老闆」、「真的，命是自己的自己顧，出事永遠只能悔不當初」、「感謝您為從事空調人員發聲，支持修改建築法規！杜絕危險施工」。

關鍵字：冷氣師傅轉行癱瘓勸世文

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