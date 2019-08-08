13歲就買房！　澳洲男孩爽拿「翻修獎學金」成最年輕房東

▲艾利斯13歲就出錢和父母一起置產。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

購置房產對許多成年人來說是項複雜且門檻高的挑戰，但對於澳洲雪梨13歲男孩艾利斯（Akira Ellis）來說，似乎顯得有些得心意手。他在2017年獲得「青少年裝修翻新計畫」的獎學金，成了澳洲最年輕的房產經營業者。

根據澳洲《每日電訊報》報導，房產翻新盈利（RenovatingFor Profit）創始人芭比爾（Cherie Barber），發起「青少年裝修翻新計畫」（Young Renovator's Scholarship Program），旨在教育年輕的房產經營如何進出房產市場，以及研究和購買房產的眉角，還有對於未來的進一步投入房產市場時，如何正確著手。

雪梨戈斯福德的艾利斯參加了這項計畫，最後成功獲得了該項目的獎學金，成為澳洲最年輕的房產投資客。他利用這筆獎學金和父母及手足，共同在維多利亞的法蘭克斯東（Frankston, Victoria）買下一間房產；據了解，為了買新房，兄妹3人把自己的零用錢都押上了。

艾利斯表示，他在「翻新計畫」中學到了一套分析房產情況的方法，最後決定和父母共同買下的這間房子雖然老舊，但屋況良好，只需要將內裝部分整修，如重建廚房及臥室、添購新的較高檔的燈具及裝飾、移除地毯重新整理地面，還有改造花園等，就能大大提升吸引力，有效提高未來租金，幫助增加獲利。