13歲就買房！　澳洲男孩爽拿「翻修獎學金」成最年輕房東

▲艾利斯13歲就出錢和父母一起置產。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

購置房產對許多成年人來說是項複雜且門檻高的挑戰,但對於澳洲雪梨13歲男孩艾利斯(Akira Ellis)來說,似乎顯得有些得心意手。他在2017年獲得「青少年裝修翻新計畫」的獎學金,成了澳洲最年輕的房產經營業者。

根據澳洲《每日電訊報》報導,房產翻新盈利(RenovatingFor Profit)創始人芭比爾(Cherie Barber),發起「青少年裝修翻新計畫」(Young Renovator's Scholarship Program),旨在教育年輕的房產經營如何進出房產市場,以及研究和購買房產的眉角,還有對於未來的進一步投入房產市場時,如何正確著手。

雪梨戈斯福德的艾利斯參加了這項計畫,最後成功獲得了該項目的獎學金,成為澳洲最年輕的房產投資客。他利用這筆獎學金和父母及手足,共同在維多利亞的法蘭克斯東(Frankston, Victoria)買下一間房產;據了解,為了買新房,兄妹3人把自己的零用錢都押上了。

艾利斯表示,他在「翻新計畫」中學到了一套分析房產情況的方法,最後決定和父母共同買下的這間房子雖然老舊,但屋況良好,只需要將內裝部分整修,如重建廚房及臥室、添購新的較高檔的燈具及裝飾、移除地毯重新整理地面,還有改造花園等,就能大大提升吸引力,有效提高未來租金,幫助增加獲利。

