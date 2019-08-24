漏了2動作！「點交發現沒衛浴」　賣方、房仲：已告知只剩管線

▲原PO朋友因為沒有事前清楚確認，導致點交時沒有衛浴設備也無法替自己伸張權益。（示意圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名網友的朋友在買屋時，只和賣方與房仲確認其中一套衛浴，另外半套衛浴則是口頭聲稱情況良好，但在清空點交的時候才發現根本沒衛浴，只剩封死的管線。雙方對質時，對方又說當初已經告知只剩管線，讓他很傻眼，不知道還有什麼辦法可以解決。部分網友認為應該直接提告，另一派網友則說簽約之前沒確認清楚，「多半只能認了」。

該名網友在PTT上發問，朋友買屋時，因為主臥的半套衛浴堆滿文件，並沒有辦法看到有無馬桶和洗手台，只能確認其中一套衛浴是完整的，當時得到賣方跟房仲的回應也都是「衛浴良好」。

「但在清空點交時，才發覺沒有衛浴，只剩封死的管線」，原PO表示，如今買方房仲和前屋主口徑一致，「都說當初已經告知只剩管線，實際上買方聽到的是衛浴完整可用，現在它們不願意補上衛浴設備（馬桶跟洗手台）。」雙方認知出現嚴重落差的情況，讓原PO網友陷入苦惱不知道該怎麼辦，加上合約只載明有衛浴但沒清楚寫上有幾套，「想請問是否有方式可以解決」？

一名網友提議原PO可以直接提告，「有管線就叫衛浴？廚房也有管線要不要也算一套衛浴？」但大部分網友都認為，這樣的情況下，其實原PO朋友也有些理虧，「死無對證吧」、「自己裝一裝就好了，提告的訴訟費律師費夠你整間廁所打掉」、「除非你有錄音或合約上有明顯註明馬桶、浴缸、蓮蓬頭數量，不然要舉證買方當初聽到什麼很困難。」